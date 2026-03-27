OECD 韓 성장률 2.1% → 1.7% 하향… 미국·이란 전쟁 여파
낙폭 영국 이어 주요국 중 두 번째
물가상승률 2.7%로 0.9%p 상향
경제협력개발기구(OECD)가 올해 한국의 경제성장률 전망치를 2.1%에서 1.7%로 낮췄다. 물가 상승률 전망치는 1.8%에서 2.7%로 올려잡았다. 미국·이란 전쟁 여파로 분석된다.
OECD는 한국의 성장률 전망을 0.4% 포인트 하향하는 내용의 수정 경제전망을 26일 발표했다. 주요국 가운데 영국(-0.5% 포인트)에 이어 두 번째로 낙폭이 컸다. 올해와 내년 미국의 실효관세율이 이달 초 수준으로 유지되고, 석유·가스·비료 가격이 올해 중반 이후 점차 하락한다는 가정을 전제로 한 전망치다.
한국의 성장률 전망 하향에는 높은 중동 에너지 의존도가 주된 요인으로 작용했다. 한국의 중동산 원유 수입 의존도는 지난해 기준 69.1%에 이른다. OECD는 “중동 에너지 수입 비중이 큰 일부 아시아 국가의 경우 전쟁 장기화 시 에너지 부족으로 생산 활동에 부담이 커질 수 있다”고 분석했다. 정부 관계자는 “OECD가 다른 기관 대비 한국 성장률을 높게 잡았던 데 대한 기저효과 영향도 있는 것으로 본다”고 말했다.
향후 주요 기관들의 한국 성장률 전망도 중동 리스크를 반영해 추가 하향 조정될 가능성이 제기된다. 앞서 한국은행은 2.0%, 한국개발연구원(KDI)과 국제통화기금(IMF)은 1.9%, 세계은행(WB)은 1.8%를 각각 제시했다.
전 세계 성장률 전망은 2.9%로 유지됐다. 다만 OECD는 “2월까지의 데이터를 바탕으로 세계 경제 성장률을 직전 대비 0.3% 포인트(2.9→3.2%) 상향할 가능성이 있었지만, 중동 분쟁 심화에 완전히 상쇄됐다”고 밝혔다. 세계 경제 성장률도 0.3% 포인트 떨어진 효과가 있는 셈이다. 미국의 성장률 전망은 1.7%에서 2.0%로 높아졌다.
올해 한국의 물가상승률 전망치는 2.7%로 직전 전망보다 0.9% 포인트 상향 조정됐다. 정부 관계자는 이에 대해 “유류세 인하, 최고가격제 등 현재 시행 중인 대책이 구체적으로 반영돼 있지 않을 것”이라며 “2.7%까지 오를 것으로 보지 않는다”고 말했다.
세종=김윤 기자 kyoon@kmib.co.kr
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