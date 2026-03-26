트럼프 ‘이란전’ 의회 패싱… 여당서도 “설명 부족” 불만
“전쟁 아니어서 의회 승인 불필요”
이란 전쟁이 한 달을 맞으면서 트럼프 행정부가 미국 의회를 ‘패싱’하려는 움직임을 보이자 공화당 내부에서조차 비판의 목소리가 커지고 있다. 백악관이 의회에 이란 전쟁 관련 정보를 충분히 제공하지 않고 있으며, 법률에서 정하고 있는 의회 승인 절차도 무시한 채 막무가내식으로 전쟁을 이어가려 한다는 것이다.
뉴욕타임스(NYT), 월스트리트저널(WSJ), 폴리티코 등 외신 보도에 따르면 25일(이하 현지시간) 미국 국방부 관계자들이 상·하원 군사위원회 소속 위원들을 상대로 이란 전쟁 상황과 관련한 비공개 브리핑을 진행했으나 공화당 의원들의 기대에 미치지 못했다. 이날 브리핑에 참석한 공화당 소속 마이크 로저스 하원 군사위원장은 기자들에게 “현재 상황을 더 자세히 알고 싶다. 우리는 충분한 답변을 듣지 못하고 있다”며 공개적으로 불만을 표출했다. 상원 군사위원장인 로저 워커 공화당 상원의원도 브리핑이 미흡했다며 “(로저스 위원장이) 왜 그런 말을 했는지 이해가 간다”며 동조했다. 이날 브리핑에선 군사 작전의 범위와 방향에 대해 기본적인 세부 사항조차 제대로 설명되지 않은 것으로 전해졌다. 낸시 메이스 공화당 하원의원은 엑스(옛 트위터)에 “이란 전쟁을 정당화하기 위해 미국 국민에게 제시된 근거들은 오늘 우리에게 보고된 군사적 목표와 달랐다”고 밝혔다.
미국 의회는 전쟁 선포 권한과 예산권을 쥐고 있어 공화당 의원들의 지지를 잃는다면 도널드 트럼프 대통령의 장기전 구상에도 제동이 걸릴 수 있다. 트럼프 행정부는 전쟁 수행을 위해 2000억 달러(약 300조9600억원)의 추가 예산을 의회에 요청했다. 또 전쟁권한법(War power act)에 따라 미국 대통령은 60일 이상의 장기 분쟁에 미군을 투입할 경우 반드시 의회로부터 선전포고 승인을 받아야 한다.
백악관은 ‘전쟁(War)’이라는 표현을 삼가는 방식으로 의회 승인 절차를 우회하려는 모습을 보이고 있다. 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 25일 브리핑에서 이란 전쟁의 성격을 “대규모 전투 작전(Major combat operation)”으로 정의하며 이란과의 군사 충돌은 ‘전쟁’이 아니므로 의회의 승인을 받을 필요가 없다고 주장했다. 트럼프 대통령도 같은 날 전국공화당의회위원회 연례 만찬에서 “그들(참모)은 의회 승인을 받아야 한다는 이유로 전쟁이라는 표현을 싫어한다”며 “대신 나는 실제로 벌어지고 있는 일인 ‘군사 작전’ 혹은 ‘군사적 섬멸(Decimation)’이라는 용어를 사용하겠다”고 말했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사