“신혼부부 최애 세탁기” “가장 완벽한 화질의 TV”… 삼성·LG, 신제품 격돌

삼성전자와 LG전자가 나란히 신제품를 선보이며 봄철 가전 시장 주도권 잡기에 나섰다. 삼성전자는 가사 여유가 부족한 맞벌이 신혼부부를 겨냥해 효율을 극대화한 일체형 세탁건조기를 내놨다. LG전자는 역대 가장 뛰어난 밝기와 색상을 구현한 올레드 TV를 앞세워 국내는 물론 글로벌 프리미엄 TV 시장의 ‘세대교체’를 이끌겠다는 구상이다.
삼성전자가 26일 출시한 ‘2026년형 비스포크 AI 콤보’는 많은 양의 세탁물을 안정적으로 건조할 수 있도록 하는 데 집중했다. 신제품은 메인 열교환기에 ‘부스터 열교환기’를 더해 건조 용량을 전작 대비 2㎏ 더 끌어올렸다. 대용량 열교환기를 탑재했지만, 깊이는 기존 드럼 세탁기와 동일하게 맞춰 설치 환경의 호환성을 유지했다.
탈수 단계부터 내부 온도를 끌어올리는 ‘프리히트(Pre-heat)’ 방식으로 전체 세탁·건조 시간도 줄어들었다. 쾌속 코스 기준 세탁부터 건조까지 단 69분 만에 완료가 가능하다. 전작 대비 10분, 2024년형 모델보다는 30분이 단축된 수치다.
한층 똑똑해진 빅스비와 고도화된 인공지능(AI) 기능도 사용성을 높인다. 대화를 통해 제품을 제어하는 것은 물론, 일상의 궁금증에 대한 답변이나 제품 사용법까지 실시간으로 제공받을 수 있다. 삼성전자는 이번 신제품 출시와 맞춰 신혼부부를 위한 특별 구독 서비스도 마련했다. ‘AI 구독클럽’으로 혼수 가전을 마련한 신혼부부에게 원하는 시간에 맞춰 가전을 설치할 수 있는 맞춤 설치 서비스, 이사 후 재설치 등의 특별 서비스를 제공할 계획이다.
LG전자는 25일 ‘더 넥스트 올레드(OLED)’를 내세운 프리미엄 TV ‘LG 올레드 에보’를 공개했다. LG전자만의 화질 노하우 ‘하이퍼 래디언트 컬러’ 기술이 적용됐다. 해당 기술은 밝기와 색상을 정교하게 제어하는 ‘3세대 알파 11 AI 프로세서’와 화질 손실 없이 빛 반사만 해결한 ‘리플렉션 프리 프리미엄’을 합친 결과물이다.
특히 AI 성능이 5.6배 향상된 3세대 알파 11 AI 프로세서는 ‘AI 듀얼 4K 업스케일링’으로 색상, 명암비, 화질을 알아서 최적화한다. 덕분에 저화질 콘텐츠도 별다른 보정 작업 없이 4K 고화질로 즐길 수 있다.
올 상반기 중 ‘LG 마이크로 RGB 에보’와 무선 월페이퍼 TV ‘W6’도 출격을 준비하고 있다. 마이크로 RGB 에보는 적색·녹색·청색(RGB) LED를 광원으로 사용하는 구조로, 풍부한 색 재현력이 강점이다. W6은 9㎜대 두께에 패널과 파워보드, 메인보드, 스피커까지 모든 부품이 내장된 ‘초슬림’ TV로, 지난 1월 열린 세계 최대 가전·IT 전시회 ‘CES 2026’에서 최고 제품상을 수상한 바 있다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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