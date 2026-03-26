‘기본소득’ 이름 내건 정부 차원 첫 전담팀 출범
복지부 ‘기본소득기획팀’ 구성
재정 부담 우려 속 논의 본격화
보건복지부가 부처 내 ‘기본소득기획팀’을 띄우면서 중앙정부 차원의 기본소득 도입 논의가 본격화할 전망이다. 기본소득의 경우 재정 부담이 만만치 않아 정부가 ‘기본 수준’의 적정선을 먼저 명확히 해야 한다는 지적이 제기된다.
복지부는 소득·돌봄·의료 등 3개 분야의 기본사회 전환을 위한 전략을 마련하고 추진과제를 구체화하기 위해 26일 ‘보건복지 기본사회기획단’을 출범했다고 밝혔다. 기획단장은 복지부 장관이, 부단장은 두 차관이 맡고 총괄·소득반, 기본돌봄반, 기본의료반으로 구성된다.
이스란 1차관이 맡은 총괄·소득반에는 ‘기본소득기획팀’을 별도로 구성했다. 기존 소득보장제도의 한계·공백을 보완할 수 있는 기본소득, 참여소득 등 대안적 소득보장제도 도입을 집중 검토한다는 방침이다. 중앙부처에 ‘기본소득’이 명시된 팀이 꾸려진 건 처음이다. 복지부는 팀 내 전담인력을 두고 기본소득 연구는 물론 시범사업 기획·준비까지 추진한다.
기본소득의 가장 큰 걸림돌은 재정이다. 따라서 정부가 국민의 삶의 ‘기본 수준’을 어느 정도로 책정하느냐가 관건이라는 주장이 나온다. 김연명 중앙대 사회복지학과 교수는 “생계유지 정도의 최저선만 국가가 책임질지, 적정 수준까지 끌어올릴지에 따라 재정 소요와 증세, 보험료 인상 등 성격이 완전히 달라진다”며 “정부가 어떤 방식으로 국민의 권리를 보장할지에 대한 기준을 먼저 분명히 해야 한다”고 말했다.
일각에서는 기존 복지제도를 대폭 축소하는 게 불가피하다는 견해도 있다. 기본소득기획팀에서도 다른 제도와의 병행 가능성 여부 등의 검토가 이뤄질 전망이다. 기본소득을 도입한다면 현재 나이대별로 주는 아동수당이나 기초연금 등을 어떻게 통합 또는 조정할 것인지 등을 폭넓게 논의할 것으로 보인다.
김 교수는 “기본소득을 도입하면 세금을 더 걷거나 건강보험료를 올리는 수밖에 없다”며 “기존의 복지예산을 손대는 건 쉽지 않을 것”이라고 내다봤다. 복지부는 “현재 추진 중인 정책·사업들을 기본사회 추진 방향에 맞춰 점검·재구조화할 계획”이라고 말했다.
김영선 유경진 기자 ys8584@kmib.co.kr
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