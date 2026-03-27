대전 참사에 500만원·국화·편지… ‘어느 날’ 또 나타나 익명의 온정

사랑의열매 걸려온 기부 전화

“작은 정성이지만 보탬이 되길”

‘누적 7.5억’ 오랜 기부자 추정



“대전 자동차부품 공장 화재로 희생된 분들께 삼가 조의를 표하며 깊이 애도합니다.”



지난 24일 오후 1시쯤 사랑의열매 사회복지공동모금회에 발신 번호 표시 제한으로 전화 한 통이 걸려왔다. 수화기 너머 인물은 “경남사회복지공동모금회 사무국 앞에 성금이 담긴 박스를 두고 갔다”고 말했다.



모금회 직원이 현장을 확인해보니 그의 말대로 밀봉된 상자가 놓여 있었다. 상자를 열어보니 현금 500만원과 국화 한 송이, 손편지가 함께 담겨 있었다(사진). 편지에는 대전 화재 피해자에게 조의를 표한다는 내용과 함께 “유가족과 부상자들에게 위로를 전한다”고 적혀 있었다. 이어 “부상자들이 하루빨리 일상으로 복귀하길 바란다”며 “작은 정성이지만 화재 성금에 보탬이 되길 바란다”는 내용도 담겼다.



모금회는 26일 이런 사실을 공개하고 익명의 기부자가 그동안 모금회에 꾸준히 성금을 전달해온 사람과 동일인으로 추정된다고 밝혔다. 편지 끝부분에 ‘2026년 3월 어느 날’이라는 문구가 있는데 ‘어느 날’은 한 익명의 기부자가 매번 남긴 문구라는 것이다. 필체도 이전의 것과 유사하다는 게 모금회 측 설명이다.



해당 기부자는 2017년부터 연말연시 희망나눔캠페인과 여러 재난 및 사회적 위기 상황마다 20차례 이상 꾸준히 성금을 전달해온 것으로 알려졌다. 동일인이 맞는다면 현재까지 누적 기부금만 약 7억5000만원에 달한다고 한다.



모금회는 74명의 사상자를 낸 이번 대전 화재 사건이 발생함에 따라 대전사회복지공동모금회를 통해 내달 22일까지 ‘대전 공장화재 특별모금’을 진행한다. 모금액은 피해 규모와 긴급성을 고려해 유가족 생계비와 부상자 치료비, 현장 복구 등 긴급 지원에 쓰일 예정이다. 국민 누구나 모금회 홈페이지를 통해 참여할 수 있다. 모금회 관계자는 “사회적 아픔에 공감하며 조용히 나눔을 이어온 기부자의 뜻에 깊이 감사드린다”며 “기부금이 피해자와 유가족에게 온전히 전달되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



유경진 기자 ykj@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 종교부 유경진 기자 ykj@kmib.co.kr 1199 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. “대전 자동차부품 공장 화재로 희생된 분들께 삼가 조의를 표하며 깊이 애도합니다.”지난 24일 오후 1시쯤 사랑의열매 사회복지공동모금회에 발신 번호 표시 제한으로 전화 한 통이 걸려왔다. 수화기 너머 인물은 “경남사회복지공동모금회 사무국 앞에 성금이 담긴 박스를 두고 갔다”고 말했다.모금회 직원이 현장을 확인해보니 그의 말대로 밀봉된 상자가 놓여 있었다. 상자를 열어보니 현금 500만원과 국화 한 송이, 손편지가 함께 담겨 있었다(). 편지에는 대전 화재 피해자에게 조의를 표한다는 내용과 함께 “유가족과 부상자들에게 위로를 전한다”고 적혀 있었다. 이어 “부상자들이 하루빨리 일상으로 복귀하길 바란다”며 “작은 정성이지만 화재 성금에 보탬이 되길 바란다”는 내용도 담겼다.모금회는 26일 이런 사실을 공개하고 익명의 기부자가 그동안 모금회에 꾸준히 성금을 전달해온 사람과 동일인으로 추정된다고 밝혔다. 편지 끝부분에 ‘2026년 3월 어느 날’이라는 문구가 있는데 ‘어느 날’은 한 익명의 기부자가 매번 남긴 문구라는 것이다. 필체도 이전의 것과 유사하다는 게 모금회 측 설명이다.해당 기부자는 2017년부터 연말연시 희망나눔캠페인과 여러 재난 및 사회적 위기 상황마다 20차례 이상 꾸준히 성금을 전달해온 것으로 알려졌다. 동일인이 맞는다면 현재까지 누적 기부금만 약 7억5000만원에 달한다고 한다.모금회는 74명의 사상자를 낸 이번 대전 화재 사건이 발생함에 따라 대전사회복지공동모금회를 통해 내달 22일까지 ‘대전 공장화재 특별모금’을 진행한다. 모금액은 피해 규모와 긴급성을 고려해 유가족 생계비와 부상자 치료비, 현장 복구 등 긴급 지원에 쓰일 예정이다. 국민 누구나 모금회 홈페이지를 통해 참여할 수 있다. 모금회 관계자는 “사회적 아픔에 공감하며 조용히 나눔을 이어온 기부자의 뜻에 깊이 감사드린다”며 “기부금이 피해자와 유가족에게 온전히 전달되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.유경진 기자 ykj@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지