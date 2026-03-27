“도움 안돼”… 장동혁 손절하는 수도권 주자

거리두기해야 그나마 승산 판단

張은 논란 박민영 대변인 재임명

경기도 인물난에 이진숙 차출론

장동혁 국민의힘 대표가 26일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석해 물을 마시고 있다. 최현규 기자

6·3 지방선거가 가까워질수록 국민의힘 수도권 주자 사이에 장동혁 대표 ‘손절’ 기류가 뚜렷해지고 있다. 중도층 민심이 중요한 만큼 장 대표와 디커플링 돼야만 그나마 승산이 있다는 것이다. 당 지도부는 안팎의 ‘절윤’(윤석열 절연) 선언 후속 조치 요구에도 불구하고 ‘윤어게인’ 논란을 빚은 박민영 대변인의 재임명을 26일 강행했다.



국회에서 서울시장 출마 선언을 한 박수민 국민의힘 의원은 장 대표의 유세 지원을 묻는 말에 “장 대표는 노선형 정치인이 돼 있고, 이번 선거는 철저히 서울적 사고에 기반해 치러져야 한다”며 “서울 시민 눈높이에 맞을지를 기준으로 판단하겠다”고 답했다. 사실상 거절 의사다.



윤희숙 전 의원도 “저는 선거기간 (국민의힘을 상징하는) 빨간색 점퍼를 입겠지만, (지원 유세는) 대표와 당 지도부가 상황을 잘 보고 결정해야 할 일”이라며 거리를 뒀다. 그는 기자들과 만난 자리에선 “2018년 지선 때도 지도부를 반기지 않는 분위기가 있었다. 대단히 안타깝고 국민께 부끄럽다”고 말했다. 윤 전 의원은 지난해 당 혁신위원장을 맡았을 당시 윤석열 전 대통령과의 절연을 1호 혁신안으로 발표하고 장 대표를 향해 거취 표명을 요구한 바 있다.



오세훈 서울시장은 일찌감치 당 노선 변경, 혁신 선거대책위원회 구성, 인적 쇄신 등을 요구하며 장 대표와 각을 세워왔다. 시당위원장으로서 서울 선거를 총괄하는 배현진 의원은 전날 “지금 수도권은 예수님이 나오셔도 안 될 판”이라며 “장 대표가 유세를 와서 도움 되는 지역이 단 한 군데도 없다”고 직격했다.



국민의힘 내부에선 경기지사 후보 구인난, 대구의 ‘주호영·이진숙’ 공천배제(컷오프) 후유증도 계속되고 있다. 당 일각에선 이진숙 전 방송통신위원장의 경기지사 차출론까지 나온다. 그러나 이 전 위원장은 “인지도만 가지고 ‘경기지사 할래’ 하는 것은 경기도민에 대한 우롱이자 민주적 절차를 능멸하는 것”이라며 선을 그었다. 주호영 의원은 이날 법원에 컷오프 결정의 효력을 정지해 달라는 가처분신청을 제기하며 “무책임한 세력의 공천 칼부림은 보수당을 해치는 자해행위”라고 비판했다.



이런 상황에서 당 지도부는 최근 임기가 만료된 박 대변인을 포함한 당 대변인단을 이날 일괄 재임명했다. 윤석열정부 대통령실 행정관 출신인 박 대변인은 장애인·노인 비하 발언으로 구설에 올랐고, ‘윤어게인’에 동조한다는 비판을 받아왔다. 회의에선 일부 우려 의견도 제시됐으나 장 대표가 재임명에 힘을 실은 것으로 전해졌다.



오 시장 측과 개혁 성향 의원들 사이에선 장 대표의 기만술에 당했다는 성토가 나왔다. 오 시장 측 관계자는 “혁신 선대위 구성을 강조했던 이유가 ‘절윤 결의문’과는 동떨어진 이런 행보 때문”이라고 말했다. 이성권 의원도 “국민께 드린 약속을 20여일 만에 스스로 걷어찬 결정을 어떻게 이해해야 하냐”고 비판했다.



정우진 이형민 기자 uzi@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정치부 정우진 기자 uzi@kmib.co.kr 661 응원 하기 국민일보 정우진 기자입니다. 국회에 출입하고 있습니다. 6·3 지방선거가 가까워질수록 국민의힘 수도권 주자 사이에 장동혁 대표 ‘손절’ 기류가 뚜렷해지고 있다. 중도층 민심이 중요한 만큼 장 대표와 디커플링 돼야만 그나마 승산이 있다는 것이다. 당 지도부는 안팎의 ‘절윤’(윤석열 절연) 선언 후속 조치 요구에도 불구하고 ‘윤어게인’ 논란을 빚은 박민영 대변인의 재임명을 26일 강행했다.국회에서 서울시장 출마 선언을 한 박수민 국민의힘 의원은 장 대표의 유세 지원을 묻는 말에 “장 대표는 노선형 정치인이 돼 있고, 이번 선거는 철저히 서울적 사고에 기반해 치러져야 한다”며 “서울 시민 눈높이에 맞을지를 기준으로 판단하겠다”고 답했다. 사실상 거절 의사다.윤희숙 전 의원도 “저는 선거기간 (국민의힘을 상징하는) 빨간색 점퍼를 입겠지만, (지원 유세는) 대표와 당 지도부가 상황을 잘 보고 결정해야 할 일”이라며 거리를 뒀다. 그는 기자들과 만난 자리에선 “2018년 지선 때도 지도부를 반기지 않는 분위기가 있었다. 대단히 안타깝고 국민께 부끄럽다”고 말했다. 윤 전 의원은 지난해 당 혁신위원장을 맡았을 당시 윤석열 전 대통령과의 절연을 1호 혁신안으로 발표하고 장 대표를 향해 거취 표명을 요구한 바 있다.오세훈 서울시장은 일찌감치 당 노선 변경, 혁신 선거대책위원회 구성, 인적 쇄신 등을 요구하며 장 대표와 각을 세워왔다. 시당위원장으로서 서울 선거를 총괄하는 배현진 의원은 전날 “지금 수도권은 예수님이 나오셔도 안 될 판”이라며 “장 대표가 유세를 와서 도움 되는 지역이 단 한 군데도 없다”고 직격했다.국민의힘 내부에선 경기지사 후보 구인난, 대구의 ‘주호영·이진숙’ 공천배제(컷오프) 후유증도 계속되고 있다. 당 일각에선 이진숙 전 방송통신위원장의 경기지사 차출론까지 나온다. 그러나 이 전 위원장은 “인지도만 가지고 ‘경기지사 할래’ 하는 것은 경기도민에 대한 우롱이자 민주적 절차를 능멸하는 것”이라며 선을 그었다. 주호영 의원은 이날 법원에 컷오프 결정의 효력을 정지해 달라는 가처분신청을 제기하며 “무책임한 세력의 공천 칼부림은 보수당을 해치는 자해행위”라고 비판했다.이런 상황에서 당 지도부는 최근 임기가 만료된 박 대변인을 포함한 당 대변인단을 이날 일괄 재임명했다. 윤석열정부 대통령실 행정관 출신인 박 대변인은 장애인·노인 비하 발언으로 구설에 올랐고, ‘윤어게인’에 동조한다는 비판을 받아왔다. 회의에선 일부 우려 의견도 제시됐으나 장 대표가 재임명에 힘을 실은 것으로 전해졌다.오 시장 측과 개혁 성향 의원들 사이에선 장 대표의 기만술에 당했다는 성토가 나왔다. 오 시장 측 관계자는 “혁신 선대위 구성을 강조했던 이유가 ‘절윤 결의문’과는 동떨어진 이런 행보 때문”이라고 말했다. 이성권 의원도 “국민께 드린 약속을 20여일 만에 스스로 걷어찬 결정을 어떻게 이해해야 하냐”고 비판했다.정우진 이형민 기자 uzi@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지