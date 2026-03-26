“메타·구글, 청소년 소셜미디어 중독 책임”… 美 법원 첫 인정
플랫폼 설계 피해 90억원 지급 평결
수천건 유사 소송에 영향 미칠 듯
미국 법원이 25일(현지시간) 인스타그램과 유튜브가 청소년 중독을 유발하도록 설계됐다고 판단했다. 소셜미디어를 운영하는 빅테크 기업을 상대로 수천건의 유사 소송이 제기된 상황에서 플랫폼 설계에 따른 중독 책임을 처음 인정한 것이어서 관련 소송에도 적잖은 영향을 미칠 전망이다.
워싱턴포스트(WP) 등에 따르면 로스앤젤레스 소재 캘리포니아주 1심법원 배심원단은 인스타그램 운영사 메타, 유튜브 운영사 구글이 청소년 이용자를 중독시키는 구조로 설계돼 정신적 피해를 초래했다는 평결을 내렸다. 배심원단은 소송을 제기한 원고에게 총 600만 달러(약 90억원)의 보상적·징벌적 손해배상금을 지급하라고 평결했다. 배상금은 메타가 70%, 구글이 30%를 부담한다.
이번 소송을 제기한 케일리 G M(20)은 어린 시절 소셜미디어를 사용하면서 우울증과 불안, 외모 결함을 강박적으로 느끼는 신체이형장애를 겪었다고 주장했다. 케일리는 “6세에 유튜브, 9세에 인스타그램을 사용하기 시작해 하루 몇 시간씩 플랫폼을 이용했다”며 “10세 무렵 우울증이 나타났고 이후 자해도 시작됐다”고 증언했다.
원고 측 대리인단은 소설미디어 설계에 문제가 있다는 주장을 폈다. 페이지 넘김이 없는 ‘무한 스크롤’과 알고리즘 추천, 자동재생 영상 등이 이용자를 플랫폼에 계속 머물도록 만든다는 논리다. 재판에서는 이를 뒷받침하는 메타 내부 문서도 공개됐다. 한 연구원이 “인스타그램은 마약과도 같다. 우리는 사실상 마약 공급자”라고 표현한 내부 이메일이 증거로 제출됐다. 메타 최고경영자(CEO) 마크 저커버그가 체류시간 증가를 목표로 삼은 2015년 내부 이메일, 신체 인식을 왜곡한다는 비판을 받은 인스타그램 뷰티 필터 서비스가 문제임에도 불구하고 경쟁력 확보 차원에서 1년 만에 복원된 사실이 재판에서 밝혀졌다.
메타와 구글은 즉각 항소 방침을 밝혔다. 메타는 “원고의 정신적 어려움은 가정환경과 개인적 요인 때문이지 소셜미디어가 직접 원인이라는 증거는 없다”고 주장했다. 구글도 “유튜브는 책임 있게 설계된 스트리밍 플랫폼”이라고 반박했다.
이번 평결은 빅테크 기업의 법적 책임에서 분기점이 될 전망이다. 현재 미국에선 청소년 이용자와 학부모, 학교, 주정부 등이 제기한 유사 소송 수천건이 진행 중이다. 시민단체 커먼센스미디어의 짐 스테이어 CEO는 WP에 “미국 사법부와 의회, 해외 정부까지 잇따라 빅테크 규제에 나서면서 실리콘밸리를 둘러싼 규제 환경이 바뀌기 시작했다”고 말했다.
전날에는 뉴멕시코주 배심원단이 메타가 아동·청소년 이용자를 성착취범죄로부터 보호하지 못했다며 3억7500만 달러(약 5600억원)의 벌금을 부과했다. 캘리포니아와 켄터키주에서도 각각 4월과 6월 비슷한 소송의 재판이 예정돼 있다. 미디어법 전문가 클레이 칼버트는 뉴욕타임스(NYT)에 “이번과 같은 판결이 이어진다면 빅테크 기업들은 소셜미디어 설계 방식과 미성년자 콘텐츠 제공 방식을 전면 재검토해야 할 것”이라고 말했다.
이가현 기자 hyun@kmib.co.kr
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