석화업계 셧다운 공포 확산… 나프타 오늘부터 수출 통제
요소·요소수 매점매석도 단속
중동발 공급망 충격에 석유화학업계 셧다운 우려가 제기되자 정부가 나프타(납사) 수출 전면 통제에 나섰다. 수출은 27일부터 5개월간 전면 중단된다. 예외적으로 산업통상부 장관이 승인한 경우에만 허용된다. 정유사와 석유화학사는 나프타의 생산·도입·사용·재고 전반에 대한 사항을 정부에 매일 보고해야 한다. 매점매석을 막기 위한 조치다.
산업부는 이 같은 내용의 ‘나프타 수출 제한 및 수급 안정을 위한 규정’을 27일 고시하고 이날부터 시행에 들어간다고 26일 밝혔다. 국내 나프타 생산량 중 수출 비중은 11% 정도다. 나프타는 원유와 석유화학의 기초 원료로 공급이 막히면 플라스틱, 비닐봉투 등의 생산에 차질이 생긴다. 김성환 기후에너지환경부 장관은 최근 종량제봉투 사재기 현상과 관련해 “가격 인상 가능성은 전혀 없다”고 선을 그었다.
이번 고시로 산업부 장관은 나프타 수급 전반에 대한 직접 개입 권한을 확보했다. 정유사에 나프타 생산 명령을 할 수 있고, 국내에서 생산하거나 해외에서 도입한 나프타를 특정 석유화학사에 공급하도록 지정할 수도 있다. 정유사 반출 비율이 특별한 사유 없이 전년 대비 20% 이상 줄어든 경우 판매나 재고 조정을 정유사에 직접 명령할 수도 있다. 김정관 산업부 장관은 “나프타는 한국 산업을 지탱하는 기초 원료”라며 “물량을 최대한 확보하도록 노력하겠다”고 강조했다.
비료의 핵심 원료인 요소와 디젤차의 소모품인 요소수의 매점매석 행위도 강하게 단속한다. 지난해 기준 월 평균 판매량의 150%를 넘는 물량을 7일 이상 보관하면 안 된다. 특별한 이유 없이 소비자에게 판매를 거부하는 것도 금지된다. 이를 어길 경우 3년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금형을 받을 수 있다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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