노인·중증 장애인, 병원 대신 자택서 통합돌봄 서비스

모든 지자체 전담조직 배치 완료

27일부터 시행… 일부 혼란 전망도

연합뉴스TV 제공

27일부터 전국 모든 지방자치단체에서 ‘지역사회 통합돌봄’이 본격 시행된다. 그간 시설에 의존해야 했던 노인과 중증 장애인이 자신이 살던 곳에서 맞춤형 돌봄 서비스를 지원받는 식으로 패러다임이 전환되는 것이다. 다만 제도가 완전히 정착하려면 지역별 서비스 격차를 줄이고 재정·인력을 충분히 확보해야 한다는 지적이 나온다.



통합돌봄은 일상생활이 힘든 65세 이상 노인과 뇌병변 등 의료 필요도가 높은 장애인을 대상으로 한다. 보건복지부는 전국 229개 모든 시·군·구에서 전담 조직과 인력 배치를 완료했다고 26일 밝혔다.



가장 큰 변화는 노후에 병원 대신 집에서의 삶이 가능해진다는 것이다. 전담 인력이 신청자의 상황에 맞게 맞춤형 서비스를 구성해 준다는 것도 장점이다. 이전에는 노인, 장애인이 일일이 복지 서비스를 찾아 신청해야 했고, 이것이 미비해 가족 간병이나 입원으로 이어졌다.



2023년부터 시행한 통합돌봄 시범사업 효과를 평가한 결과 통합돌봄 참여자의 경우 참여하지 않은 대조군에 비해 요양병원 입원율과 요양시설 입소율이 각각 4.6% 포인트, 9.4% 포인트 낮았다고 복지부는 밝혔다.



다만 지자체별 준비 정도가 다르고 재정·인력이 완비되지 않아 시행 초기 현장의 혼란은 불가피할 것으로 보인다. 복지부가 지난 1월 말 전담 인력 배치, 서비스 연계 등 5개 준비지표를 기준으로 지자체 상황을 점검했을 때 광주·대전·울산·제주는 100%였지만 인천은 76.0%에 불과했다. 장애인 대상 통합돌봄도 지자체 102곳에서만 신청이 가능하다.



통합돌봄 인력으로 지난 11일 기준 모두 5202명이 배치됐다. 하지만 시·군·구 본청 인력의 약 90%가 전임 인력인 데 반해 읍·면·동 및 보건소는 대부분 겸임이다. 통합돌봄 예산 일부를 장기요양보험 등에서 끌어 쓰는 것에 대해서도 우려의 목소리가 나온다.



복지부 관계자는 “장애인 통합돌봄을 신청할 수 있는 지자체를 확대하고, 연내 적정 인력이 배치될 수 있도록 행정안전부와 지속적으로 협력할 계획”이라고 말했다. 복지부는 올 하반기에 서비스 제공 현황을 조사해 향후 5년간 추진 과제를 구체화한 기본 계획을 수립할 방침이다.



김영선 기자 ys8584@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 27일부터 전국 모든 지방자치단체에서 ‘지역사회 통합돌봄’이 본격 시행된다. 그간 시설에 의존해야 했던 노인과 중증 장애인이 자신이 살던 곳에서 맞춤형 돌봄 서비스를 지원받는 식으로 패러다임이 전환되는 것이다. 다만 제도가 완전히 정착하려면 지역별 서비스 격차를 줄이고 재정·인력을 충분히 확보해야 한다는 지적이 나온다.통합돌봄은 일상생활이 힘든 65세 이상 노인과 뇌병변 등 의료 필요도가 높은 장애인을 대상으로 한다. 보건복지부는 전국 229개 모든 시·군·구에서 전담 조직과 인력 배치를 완료했다고 26일 밝혔다.가장 큰 변화는 노후에 병원 대신 집에서의 삶이 가능해진다는 것이다. 전담 인력이 신청자의 상황에 맞게 맞춤형 서비스를 구성해 준다는 것도 장점이다. 이전에는 노인, 장애인이 일일이 복지 서비스를 찾아 신청해야 했고, 이것이 미비해 가족 간병이나 입원으로 이어졌다.2023년부터 시행한 통합돌봄 시범사업 효과를 평가한 결과 통합돌봄 참여자의 경우 참여하지 않은 대조군에 비해 요양병원 입원율과 요양시설 입소율이 각각 4.6% 포인트, 9.4% 포인트 낮았다고 복지부는 밝혔다.다만 지자체별 준비 정도가 다르고 재정·인력이 완비되지 않아 시행 초기 현장의 혼란은 불가피할 것으로 보인다. 복지부가 지난 1월 말 전담 인력 배치, 서비스 연계 등 5개 준비지표를 기준으로 지자체 상황을 점검했을 때 광주·대전·울산·제주는 100%였지만 인천은 76.0%에 불과했다. 장애인 대상 통합돌봄도 지자체 102곳에서만 신청이 가능하다.통합돌봄 인력으로 지난 11일 기준 모두 5202명이 배치됐다. 하지만 시·군·구 본청 인력의 약 90%가 전임 인력인 데 반해 읍·면·동 및 보건소는 대부분 겸임이다. 통합돌봄 예산 일부를 장기요양보험 등에서 끌어 쓰는 것에 대해서도 우려의 목소리가 나온다.복지부 관계자는 “장애인 통합돌봄을 신청할 수 있는 지자체를 확대하고, 연내 적정 인력이 배치될 수 있도록 행정안전부와 지속적으로 협력할 계획”이라고 말했다. 복지부는 올 하반기에 서비스 제공 현황을 조사해 향후 5년간 추진 과제를 구체화한 기본 계획을 수립할 방침이다.김영선 기자 ys8584@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지