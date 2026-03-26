휘발유·경유 최고가 210원씩 올린다

2차 최고가 27일부터 2주간 적용

“국제유가 올라 불가피하게 인상”

유류세율 5월 말까지 추가로 인하

국민일보DB

정부가 27일 0시부터 ‘2차 석유류 최고가격제’를 2주간 시행한다. 정유사가 주유소에 공급하는 최고가격을 ℓ당 보통 휘발유 1934원, 자동차용 경유 1923원, 실내 등유 1530원으로 묶는다. 지난 13일 1차 최고가격제(휘발유 1724원, 경유 1713원, 등유 1320원) 이후 2주 만이다. 1차보다 모든 유종에서 210원씩 올랐다. 현재 1810원 선인 전국 주유소 휘발유·경유 가격도 기존 재고가 소진되는 2~3일 이후 2000원 선을 오갈 전망이다.





구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 이런 내용의 ‘2차 석유 최고가격 지정안’을 발표했다. 2차 최고가격 대상엔 선박용 경유(ℓ당 1352원)도 추가됐다. 구 부총리는 “국제유가 상승을 반영해 불가피하게 일부 상향 조정했다”고 말했다.



정부는 2차 최고가격 시행에 맞춰 유류세율 추가 인하를 시행한다. 휘발유 유류세 인하율은 현재 7%에서 15%, 경유는 10%에서 25%로 5월 말까지 확대된다. 관련법 시행령이 공포되는 다음 달 1일부터 시행되지만 정부는 27일부터 소급 적용키로 했다. 유류세 추가 인하로 휘발유는 ℓ당 65원, 경유는 87원 인하 효과가 발생한다. 이는 2차 최고가격 산정에도 반영됐다. 최고가격은 국제 석유제품 가격의 최근 2주간 시세에 유류세 등 각종 세금을 더해 산출된다.



2차 최고가격제가 시행되지 않고 국제유가 상승분이 모두 반영됐다면 주유소 판매가격 기준 휘발유는 약 200원, 경유와 등유는 약 500원 더 비쌌을 것으로 추산된다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 “국제 석유제품 가격 변화에 따른 국민 생활에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 최고가격을 결정했다”고 말했다. 강기룡 재경부 차관보는 “유류세 인하는 우선 2개월간 운영하되 다른 변동 상황이 있으면 수시로 할 예정”이라고 했다. 유류세 인하율의 법정 최고 한도는 37%까지다.



정부는 2차 최고가격이 실제 주유소 판매가격에 어떻게 반영되는지 집중적으로 점검한다는 방침이다. 양 실장은 “현재 1차 최고가격 기준으로 주유소들이 탱크를 채운 상황”이라며 “보유한 재고를 1차 가격 기준으로 판매하는지, 2차 최고가격이 적절하게 소비자가격에 반영되는지 점검할 것”이라고 했다.



여당은 국내 정유사들의 공급 원가 산정과 사후 정산 시스템을 개선하겠다고 밝혔다. 한정애 더불어민주당 정책위의장은 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국내 정유사는 원유를 사다가 정제해 파는데, 가격은 마치 국제 석유제품을 수입해 오는 것처럼 산정한다”며 “최종 정산 가격의 재량권도 정유사가 가지고 있으므로 사실상 절대적 갑의 위치에 있다”고 말했다. 이어 “원가 투명성을 유지하면서도 시장 변동성을 반영하는 방향으로 개선해야 한다”며 “당정이 함께 개선책을 마련하겠다”고 말했다.



세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 정부가 27일 0시부터 ‘2차 석유류 최고가격제’를 2주간 시행한다. 정유사가 주유소에 공급하는 최고가격을 ℓ당 보통 휘발유 1934원, 자동차용 경유 1923원, 실내 등유 1530원으로 묶는다. 지난 13일 1차 최고가격제(휘발유 1724원, 경유 1713원, 등유 1320원) 이후 2주 만이다. 1차보다 모든 유종에서 210원씩 올랐다. 현재 1810원 선인 전국 주유소 휘발유·경유 가격도 기존 재고가 소진되는 2~3일 이후 2000원 선을 오갈 전망이다.구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 26일 정부서울청사에서 ‘민생물가 특별관리 관계장관 태스크포스(TF)’ 회의를 열고 이런 내용의 ‘2차 석유 최고가격 지정안’을 발표했다. 2차 최고가격 대상엔 선박용 경유(ℓ당 1352원)도 추가됐다. 구 부총리는 “국제유가 상승을 반영해 불가피하게 일부 상향 조정했다”고 말했다.정부는 2차 최고가격 시행에 맞춰 유류세율 추가 인하를 시행한다. 휘발유 유류세 인하율은 현재 7%에서 15%, 경유는 10%에서 25%로 5월 말까지 확대된다. 관련법 시행령이 공포되는 다음 달 1일부터 시행되지만 정부는 27일부터 소급 적용키로 했다. 유류세 추가 인하로 휘발유는 ℓ당 65원, 경유는 87원 인하 효과가 발생한다. 이는 2차 최고가격 산정에도 반영됐다. 최고가격은 국제 석유제품 가격의 최근 2주간 시세에 유류세 등 각종 세금을 더해 산출된다.2차 최고가격제가 시행되지 않고 국제유가 상승분이 모두 반영됐다면 주유소 판매가격 기준 휘발유는 약 200원, 경유와 등유는 약 500원 더 비쌌을 것으로 추산된다. 양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 “국제 석유제품 가격 변화에 따른 국민 생활에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려해 최고가격을 결정했다”고 말했다. 강기룡 재경부 차관보는 “유류세 인하는 우선 2개월간 운영하되 다른 변동 상황이 있으면 수시로 할 예정”이라고 했다. 유류세 인하율의 법정 최고 한도는 37%까지다.정부는 2차 최고가격이 실제 주유소 판매가격에 어떻게 반영되는지 집중적으로 점검한다는 방침이다. 양 실장은 “현재 1차 최고가격 기준으로 주유소들이 탱크를 채운 상황”이라며 “보유한 재고를 1차 가격 기준으로 판매하는지, 2차 최고가격이 적절하게 소비자가격에 반영되는지 점검할 것”이라고 했다.여당은 국내 정유사들의 공급 원가 산정과 사후 정산 시스템을 개선하겠다고 밝혔다. 한정애 더불어민주당 정책위의장은 이날 국회에서 열린 정책조정회의에서 “국내 정유사는 원유를 사다가 정제해 파는데, 가격은 마치 국제 석유제품을 수입해 오는 것처럼 산정한다”며 “최종 정산 가격의 재량권도 정유사가 가지고 있으므로 사실상 절대적 갑의 위치에 있다”고 말했다. 이어 “원가 투명성을 유지하면서도 시장 변동성을 반영하는 방향으로 개선해야 한다”며 “당정이 함께 개선책을 마련하겠다”고 말했다.세종=양민철 기자 listen@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지