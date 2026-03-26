李정부 노사정 대표 첫 만남

李정부 노사정 대표 첫 만남
‘노사정담’ 명칭 붙이고 매달 정례화
이재명정부 제1기 경제사회노동위원회(경사노위) 노사정 대표가 ‘노사정담’이라는 모임을 만들어 매달 한 차례씩 만나 대화하기로 26일 합의했다.
김지형 경사노위 위원장은 이날 서울 중구 프레스센터에서 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김영훈 고용노동부 장관과 제1차 노사정 대표 만남을 개최했다. 김 위원장은 노사정 대표 모임의 명칭을 노사정담으로 제안했고, 참석자들이 이에 동의했다. 노사정담은 ‘노사정의 정다운 이야기’라는 뜻으로 형식에 얽매이지 않고 허심탄회하게 대화하자는 취지를 담고 있다. 김 위원장은 과거 스웨덴에서 1940~60년대 운영된 ‘목요클럽’과 ‘하프순드 모임’ 사례에서 착안했다고 설명했다.
첫 모임에서 참석자들은 열린 대화, 월 1회 정례화, 공동주인의식 등 3가지 기본 원칙을 수립했다. 향후 노사정담 각 회차는 노사정과 경사노위가 돌아가며 주관하고, 주관 단체를 중심으로 회의를 진행한다. 구체적인 협의나 단기 성과 도출보다는 노사정이 함께 나아갈 방향을 논의하는 데 중점을 두기로 했다.
제2회 노사정담은 다음 달 27일 한국노총 본부에서 열린다. 이후 경총, 노동부 순으로 개최하고 이후 다시 경사노위 주최로 돌아온다.
세종=황민혁 기자
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