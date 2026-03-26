시사 전체기사

李정부 노사정 대표 첫 만남

입력:2026-03-26 19:04
공유하기
글자 크기 조정

‘노사정담’ 명칭 붙이고 매달 정례화

김동명 한국노총 위원장, 김지형 경제사회노동위원회 위원장, 손경식 한국경영자총협 회장, 김영훈 고용노동부 장관(왼쪽부터)이 26일 서울 중구 프레스센터에서 열린 제1차 노사정 대표 만남에서 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

이재명정부 제1기 경제사회노동위원회(경사노위) 노사정 대표가 ‘노사정담’이라는 모임을 만들어 매달 한 차례씩 만나 대화하기로 26일 합의했다.

김지형 경사노위 위원장은 이날 서울 중구 프레스센터에서 김동명 한국노동조합총연맹(한국노총) 위원장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김영훈 고용노동부 장관과 제1차 노사정 대표 만남을 개최했다. 김 위원장은 노사정 대표 모임의 명칭을 노사정담으로 제안했고, 참석자들이 이에 동의했다. 노사정담은 ‘노사정의 정다운 이야기’라는 뜻으로 형식에 얽매이지 않고 허심탄회하게 대화하자는 취지를 담고 있다. 김 위원장은 과거 스웨덴에서 1940~60년대 운영된 ‘목요클럽’과 ‘하프순드 모임’ 사례에서 착안했다고 설명했다.

첫 모임에서 참석자들은 열린 대화, 월 1회 정례화, 공동주인의식 등 3가지 기본 원칙을 수립했다. 향후 노사정담 각 회차는 노사정과 경사노위가 돌아가며 주관하고, 주관 단체를 중심으로 회의를 진행한다. 구체적인 협의나 단기 성과 도출보다는 노사정이 함께 나아갈 방향을 논의하는 데 중점을 두기로 했다.

제2회 노사정담은 다음 달 27일 한국노총 본부에서 열린다. 이후 경총, 노동부 순으로 개최하고 이후 다시 경사노위 주최로 돌아온다.

세종=황민혁 기자

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“메타·구글, 청소년 소셜미디어 중독 책임”… 美 법원 첫 인정
[단독] “의료사고로 식물인간 된 남편”… 피해구제 ‘좁은 문’마저 닫히나
[단독] 법카 유용 지사장은 계속 근무, 제보 직원은 보복 인사… 콘진원 요지경
백악관 “오판하면 지옥 열릴 것”…이란, 지상전 대비 지뢰 설치
[단독] ‘테러 검토’ 뭉갰던 국정원…‘김상민 보고서’는 알리바이 용도였나
“싸구려 스낵바 마마 같다” 日총리 비판에 “여성·직업 비하”
체포된 ‘마약왕’ 박왕열의 첫 요구 “수갑 좀 풀어달라”
검찰, 생후 4개월 ‘해든이’ 살해한 친모에 무기징역 구형
국민일보 신문구독