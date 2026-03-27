구광모 “AI 전환, 완벽한 계획보다 빠른 실행 필요”
사장단회의서 ‘AX 속도전’ 주문
LG 주총서 이사회 의장직 퇴진
구광모(사진) LG그룹 회장이 계열사 사장들에게 “인공지능 전환(AX)을 위해 가장 중요한 것은 속도이고, 완벽한 계획보다 빠른 실행이 필요하다”며 인공지능(AI) 시대 ‘속도전’을 주문했다.
구 회장은 지난 25일 서울 중구 남산리더십센터에서 주요 계열사 사장단 40여명이 참석한 사장단 회의를 주재했다. 중동 사태 등 외부 충격에 흔들리지 않는 ‘미래 체력’을 기르기 위해 전략적 해법을 모색하는 자리였다.
구 회장은 AI 확산에 따른 산업 구조 변화를 전기와 인터넷 도입에 견줘 언급하며 “이 변화를 어떻게 이해하고 대응하느냐에 따라 기업의 미래가 결정될 것”이라고 말했다. 그는 이어 “사업의 임팩트가 있는 곳에서 작은 것이라도 빠르게 실행해 (AX의) 성과를 축적하고 확산해야 한다”며 “AX는 특정 조직만의 과제가 아닌, 최고경영자(CEO)와 사업책임자가 직접 방향을 잡고 이끌어야 할 과제”라고 강조했다. 경영진 주도의 명확한 목표 설정과 신속한 실행을 당부한 것이다.
LG는 설계·생산·마케팅 등 사업 전 과정에 AX를 활용한 구조적 혁신을 가속화할 방침이다. 사장단 회의 역시 LG 독자 개발 AI 모델인 ‘엑사원’을 활용해 회의 내용을 분석하는 등 회의 자체를 하나의 ‘AX 실행 현장’으로 구현했다.
구 회장은 26일 서울 여의도 LG트윈타워에서 열린 정기 주주총회에서도 서면 인사말을 통해 “LG만의 독자 AI 모델을 고도화하고 이를 기반으로 각 사업의 AX를 가속해 실질적인 성과로 연결해 가겠다”며 거듭 AX 전략을 강조했다.
구 회장은 이날 2018년 6월부터 8년간 맡아온 이사회 의장직에서 물러났다. 이사회의 독립성과 견제기능을 강화하는 차원에서다. 주총에선 김환수 전 서울고법 부장판사가 사외이사 및 감사위원회 위원으로 신규 선임됐다. 임기가 만료되는 박종수 고려대 교수는 감사위원이 되는 사외이사로 분리선임됐고, 주총 이후 열린 이사회에서 이사회 의장으로 선임됐다. 이로써 ㈜LG를 포함해 그룹의 11개 상장사가 모두 사외이사 의장 체제로 전환을 완료했다.
박상은 기자 pse0212@kmib.co.kr
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