김부겸 30일 대구 출사표… 보수심장 넘보는 민주당

정청래 설득에 등판…동진 속도전

부산허브특별법도 행안위 통과

鄭 “아무리 봐도 金이 필승카드”

金 “대구 살리기 당 의지 재확인”

정청래 더불어민주당 대표와 김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구의 한 식당에서 회동한 뒤 대화 내용을 설명하고 있다. 김 전 총리는 “오는 30일 출마 관련 입장을 밝힐 것”이라고 말했다. 국회사진기자단

김부겸 전 국무총리의 대구 시장 출마가 가시화되고 장기간 국회 계류됐던 ‘부산 글로벌 허브 도시 특별법’이 소관상임위원회를 통과하면서 더불어민주당의 6·3 지방선거 동진(東進) 전략이 속도를 내고 있다. 정청래 당대표는 김 전 총리를 직접 만나 대구 출마를 설득했고, 김 전 총리도 “지역을 살리겠다는 당의 의지를 확인했다”며 사실상 출마 의사를 밝혔다.



정 대표와 김 전 총리는 26일 서울 중구의 한식당 달개비에서 회동하고 대구시장 출마를 논의했다. 정 대표는 “아무리 생각해봐도 대구 선거를 이길 필승카드는 김 전 총리밖에 없다”며 “총리가 원하는 것이라면 무엇이든 다 해드리는 ‘다해드림 센터장’이 되겠다”고 말했다. 지난 24일 당내 민생공약추진단에서 발표한 지방선거 1호 공약 ‘그냥 해드림 센터’를 차용해 험지 출마를 권유한 것이다.



김 전 총리는 “지방 도시들은 ‘파격이다’ 싶을 정도의 도움이 없으면 일어서기 쉽지 않은 상황”이라고 말했다. 이어 정 대표에게 “민주당 지지가 낮다고 해서 이 지역이 외면받거나 소외되지 않도록 하겠다. 대구의 젊은이에게 새로운 희망을 심어주겠다”고 약속할 것을 요구했다. 평소 김 전 총리는 민주당이 김 전 총리 개인에게만 의존하고 대구·경북(TK) 지역에 실질적인 지원을 전혀 하지 않는 데 대한 문제의식이 강한 것으로 알려졌다.



회담을 마친 뒤 김 전 총리는 오는 30일 출마 관련 입장을 발표하겠다고 밝혔다. 김 전 총리는 “오랫동안 당에 요구했던 국토균형발전과 지역 일자리 창출에 대한 당의 의지가 분명하다”며 “대구의 인공지능(AI) 전환, 군공항 이전 등에 대해 정 대표가 이해했다”고 말했다. 김 전 총리 측 핵심 관계자는 “당의 요청을 무겁게 받아들일 수밖에 없지 않겠나”고 했고, 조승래 민주당 사무총장은 “내일 공관위 회의를 열어 대구시장 후보에 대한 추가 공모를 진행할 예정”이라고 호응했다.



대구 지역 여론조사에서도 민주당 훈풍이 부는 분위기다. 영남일보가 리얼미터에 의뢰해 지난 22~23일 대구 시민 812명을 대상으로 실시한 대구시장 여야 후보 간 1대 1 가상 대결 지지도 조사에서 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보 8명과의 대결에서 모두 앞섰다. 국민의힘 후보 중에서 김 전 총리(47.0%)와 유일하게 접전을 벌인 인물이 지난 22일 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장(40.4%) 정도였다.



부산을 향한 민주당의 구애도 이어지고 있다. 국회 행정안전위원회는 이날 전체회의에서 부산 글로벌 허브 도시 조성 특별법을 의결했다. 2024년 5월에 발의돼 표류했지만 전재수 민주당 부산시장 후보가 정 대표를 만나 처리를 요청하면서 급물살을 탔다. 법안은 세제 감면과 특례를 통해 부산을 글로벌 물류·금융 거점 도시로 육성하도록 하며, 중앙정부 재정지원과 부산시 특별회계를 위한 법적 근거가 담겼다.



한웅희 오주환 송경모 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 김부겸 전 국무총리의 대구 시장 출마가 가시화되고 장기간 국회 계류됐던 ‘부산 글로벌 허브 도시 특별법’이 소관상임위원회를 통과하면서 더불어민주당의 6·3 지방선거 동진(東進) 전략이 속도를 내고 있다. 정청래 당대표는 김 전 총리를 직접 만나 대구 출마를 설득했고, 김 전 총리도 “지역을 살리겠다는 당의 의지를 확인했다”며 사실상 출마 의사를 밝혔다.정 대표와 김 전 총리는 26일 서울 중구의 한식당 달개비에서 회동하고 대구시장 출마를 논의했다. 정 대표는 “아무리 생각해봐도 대구 선거를 이길 필승카드는 김 전 총리밖에 없다”며 “총리가 원하는 것이라면 무엇이든 다 해드리는 ‘다해드림 센터장’이 되겠다”고 말했다. 지난 24일 당내 민생공약추진단에서 발표한 지방선거 1호 공약 ‘그냥 해드림 센터’를 차용해 험지 출마를 권유한 것이다.김 전 총리는 “지방 도시들은 ‘파격이다’ 싶을 정도의 도움이 없으면 일어서기 쉽지 않은 상황”이라고 말했다. 이어 정 대표에게 “민주당 지지가 낮다고 해서 이 지역이 외면받거나 소외되지 않도록 하겠다. 대구의 젊은이에게 새로운 희망을 심어주겠다”고 약속할 것을 요구했다. 평소 김 전 총리는 민주당이 김 전 총리 개인에게만 의존하고 대구·경북(TK) 지역에 실질적인 지원을 전혀 하지 않는 데 대한 문제의식이 강한 것으로 알려졌다.회담을 마친 뒤 김 전 총리는 오는 30일 출마 관련 입장을 발표하겠다고 밝혔다. 김 전 총리는 “오랫동안 당에 요구했던 국토균형발전과 지역 일자리 창출에 대한 당의 의지가 분명하다”며 “대구의 인공지능(AI) 전환, 군공항 이전 등에 대해 정 대표가 이해했다”고 말했다. 김 전 총리 측 핵심 관계자는 “당의 요청을 무겁게 받아들일 수밖에 없지 않겠나”고 했고, 조승래 민주당 사무총장은 “내일 공관위 회의를 열어 대구시장 후보에 대한 추가 공모를 진행할 예정”이라고 호응했다.대구 지역 여론조사에서도 민주당 훈풍이 부는 분위기다. 영남일보가 리얼미터에 의뢰해 지난 22~23일 대구 시민 812명을 대상으로 실시한 대구시장 여야 후보 간 1대 1 가상 대결 지지도 조사에서 김 전 총리는 국민의힘 경선 후보 8명과의 대결에서 모두 앞섰다. 국민의힘 후보 중에서 김 전 총리(47.0%)와 유일하게 접전을 벌인 인물이 지난 22일 컷오프된 이진숙 전 방송통신위원장(40.4%) 정도였다.부산을 향한 민주당의 구애도 이어지고 있다. 국회 행정안전위원회는 이날 전체회의에서 부산 글로벌 허브 도시 조성 특별법을 의결했다. 2024년 5월에 발의돼 표류했지만 전재수 민주당 부산시장 후보가 정 대표를 만나 처리를 요청하면서 급물살을 탔다. 법안은 세제 감면과 특례를 통해 부산을 글로벌 물류·금융 거점 도시로 육성하도록 하며, 중앙정부 재정지원과 부산시 특별회계를 위한 법적 근거가 담겼다.한웅희 오주환 송경모 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지