2차특검에 힘 보태는 민주당

수사력 강화 위해 법개정 추진

공소 유지 전담할 변호사 두고

파견 공무원 150명으로 확대



더불어민주당이 2차 종합특검 출범 한 달여 만에 다시 수사 범위 확대와 인력 보강을 위한 법 개정에 나선다.



민주당 2차종합특검대응특별위원회는 26일 국회 본청 의안과에 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’ 일부개정안을 제출했다. 특위 위원장인 강득구 의원이 대표발의했고 채현일·박균택·박희승·이용우 의원 등 특위 소속 의원이 공동 발의했다.



개정안은 공소 유지 체계를 강화하는 내용을 담았다. 특별검사가 특별수사관 가운데 변호사를 지정해 공소 유지를 맡길 수 있도록 하는 규정을 신설했다. 파견 군검사에게도 법정에서 공소 유지를 할 수 있는 근거 조항을 마련했다. 또 3대(김건희·내란·채상병) 특검법에 따라 임명된 각 특검이 2차 종합특검의 요청이 있을 경우 관련 수사 기록을 의무적으로 제공하도록 했다. 기록 제공이 어려운 경우에도 열람이나 복사를 할 수 있도록 규정을 마련했다.



수사 대상 범위도 확대됐다. 기존에는 공무원의 수사 지연·은폐·비호 행위 등을 수사 대상으로 규정했지만, 여기에 ‘감사 방해 행위’를 추가했다. 관련 사건 범위에는 범인도피죄를 명시했다. 수사 인력도 늘어난다. 개정안은 특검이 파견 인력을 요청할 수 있는 기관에 국방부를 추가하고, 파견검사를 제외한 파견 공무원 상한을 현행 130명에서 150명으로 확대하도록 했다.



강 특위 위원장은 “2차 특검은 3대 특검이 밝히지 못한 의혹까지 종합적으로 규명하는 종합 특검”이라며 “출범 한 달이 지났지만 인력과 수사 기록 확보에 어려움이 있다는 문제의식에서 개정안을 발의했다”고 말했다. 이어 “일부 인물을 내란중요종사 혐의로 입건하는 등 성과도 있었지만 아직 밝혀야 할 진실이 많다”며 “윤석열·김건희 관련 내란·외환 의혹과 국정농단 의혹을 종합적으로, 빠짐없이 수사해야 한다”고 강조했다.



민주당은 이번 법 개정이 특검 수사를 제도적으로 뒷받침하기 위한 조치라고 강조했다. 이용우 의원은 “2차 종합특검은 국회 의결로 시작된 만큼 수사가 제대로 진행될 수 있도록 제도적 지원을 하는 것도 국회의 역할”이라며 “수사 기간이 제한된 만큼 개정안이 신속히 처리될 수 있도록 추진하겠다”고 말했다. 이 의원은 “원내지도부와도 개정안 처리 방향을 공유했다. 국회 심사 절차를 최대한 빠르게 진행하겠다”고 밝혔다. 특위는 향후 제보센터도 운영할 예정이다.



윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 더불어민주당이 2차 종합특검 출범 한 달여 만에 다시 수사 범위 확대와 인력 보강을 위한 법 개정에 나선다.민주당 2차종합특검대응특별위원회는 26일 국회 본청 의안과에 ‘윤석열·김건희에 의한 내란·외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률’ 일부개정안을 제출했다. 특위 위원장인 강득구 의원이 대표발의했고 채현일·박균택·박희승·이용우 의원 등 특위 소속 의원이 공동 발의했다.개정안은 공소 유지 체계를 강화하는 내용을 담았다. 특별검사가 특별수사관 가운데 변호사를 지정해 공소 유지를 맡길 수 있도록 하는 규정을 신설했다. 파견 군검사에게도 법정에서 공소 유지를 할 수 있는 근거 조항을 마련했다. 또 3대(김건희·내란·채상병) 특검법에 따라 임명된 각 특검이 2차 종합특검의 요청이 있을 경우 관련 수사 기록을 의무적으로 제공하도록 했다. 기록 제공이 어려운 경우에도 열람이나 복사를 할 수 있도록 규정을 마련했다.수사 대상 범위도 확대됐다. 기존에는 공무원의 수사 지연·은폐·비호 행위 등을 수사 대상으로 규정했지만, 여기에 ‘감사 방해 행위’를 추가했다. 관련 사건 범위에는 범인도피죄를 명시했다. 수사 인력도 늘어난다. 개정안은 특검이 파견 인력을 요청할 수 있는 기관에 국방부를 추가하고, 파견검사를 제외한 파견 공무원 상한을 현행 130명에서 150명으로 확대하도록 했다.강 특위 위원장은 “2차 특검은 3대 특검이 밝히지 못한 의혹까지 종합적으로 규명하는 종합 특검”이라며 “출범 한 달이 지났지만 인력과 수사 기록 확보에 어려움이 있다는 문제의식에서 개정안을 발의했다”고 말했다. 이어 “일부 인물을 내란중요종사 혐의로 입건하는 등 성과도 있었지만 아직 밝혀야 할 진실이 많다”며 “윤석열·김건희 관련 내란·외환 의혹과 국정농단 의혹을 종합적으로, 빠짐없이 수사해야 한다”고 강조했다.민주당은 이번 법 개정이 특검 수사를 제도적으로 뒷받침하기 위한 조치라고 강조했다. 이용우 의원은 “2차 종합특검은 국회 의결로 시작된 만큼 수사가 제대로 진행될 수 있도록 제도적 지원을 하는 것도 국회의 역할”이라며 “수사 기간이 제한된 만큼 개정안이 신속히 처리될 수 있도록 추진하겠다”고 말했다. 이 의원은 “원내지도부와도 개정안 처리 방향을 공유했다. 국회 심사 절차를 최대한 빠르게 진행하겠다”고 밝혔다. 특위는 향후 제보센터도 운영할 예정이다.윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지