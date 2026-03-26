이란전으로 밀린 미·중 정상 만남, 5월 14~15일 이뤄진다
트럼프 “연내 워싱턴 답방 초청”
中 “방중 소통중” 원론적 반응
이란 전쟁으로 미뤄졌던 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문 일정이 5월 14~15일로 재조정됐다. 방중 일정 이전에 이란 전쟁을 마무리하겠다는 트럼프의 의중이 반영된 것이란 평가가 나온다.
트럼프는 25일(현지시간) 트루스소셜에 “이란 군사작전으로 연기됐던 존경하는 시진핑 중국 국가주석과의 회담이 재조정돼 5월 14일과 15일 베이징에서 열릴 예정”이라며 “(영부인) 멜라니아와 나는 올해 워싱턴DC에서 시 주석과 펑(리위안) 여사를 초청해 답방 행사를 주최할 예정”이라고 적었다.
트럼프는 이어 “우리 측 대표단은 이 역사적인 방문을 위한 준비를 마무리하고 있다”며 “나는 시 주석과 함께할 시간을 매우 고대하고 있으며, 이번 만남이 분명 기념비적인 행사가 될 것이라고 확신한다”고 했다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 이날 백악관 브리핑에서 트럼프의 방중 일정과 시 주석의 답방 추진을 공식 발표했다.
트럼프는 애초 이달 31일부터 다음 달 2일까지로 예정된 방중 일정을 이란 전쟁 등 이유로 연기한다고 말했고 이날 재조정된 일정이 발표된 것이다. 트럼프의 방중 일정이 5월 중순으로 발표되면서 미국이 이란 전쟁을 그 전에 종료하는 것 아니냐는 관측이 나온다.
레빗 대변인은 “우리는 항상 전쟁 기간을 약 4~6주로 추정해 왔다”며 “그 점을 고려하면 계산이 가능할 것”이라고 말했다. 다만 그는 종전이 회담 재조정의 전제조건이었느냐는 질문에 “아니다”고 답했다.
이번 정상회담에서는 양국 간 기존 관세 전쟁과 대만 문제 외에도 이란 전쟁 등 지정학적 이슈들이 논의될 것으로 보인다. 트럼프는 이란 전쟁 이후 중국을 향해 호르무즈 해협 개방에 동참하라고 압박한 바 있다.
중국은 미국의 정상회담 일정 발표와 관련해 “소통을 유지하고 있다”며 기존 입장을 재확인했다. 린젠 중국 외교부 대변인은 26일 정례브리핑에서 관련 질의에 “정상외교는 중·미 관계에 있어 대체 불가능한 전략적 지도 역할을 하고 있다”며 “양측은 트럼프 대통령의 방중 문제에 대해 소통을 유지하고 있다”고 했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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