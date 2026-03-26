‘마약왕’ 박왕열 구속영장 신청… 파악된 공범만 236명
필로폰 등 30억원 규모 유통 혐의
필리핀 교도소서 텔레그램 등 이용
42명 구속… 추가 범죄, 수익 추적
국내로 압송된 일명 ‘마약왕’ 박왕열(48)에 대해 경찰이 대규모 마약 밀수·유통 혐의로 구속영장을 신청했다. 경찰은 범죄수익 추적과 추가 범죄 수사에 집중한다는 방침이다.
경기북부경찰청 마약범죄수사계는 마약류관리법 위반 등 혐의로 박왕열에 대한 구속영장을 신청했다고 26일 밝혔다. 경찰은 현재까지 필로폰 약 4.6㎏ 밀수와 시가 30억원 상당의 마약 유통 혐의를 파악했다고 설명했다.
박왕열은 필리핀에 수감 중이던 2024년 6월 공범에게 지시해 필로폰 1.5㎏을 커피봉투에 숨겨 인천공항으로 밀반입한 혐의를 받는다. 그해 7월 남아프리카공화국에서 들여온 필로폰 3.1㎏을 김해공항을 통해 반입한 혐의도 있다.
또 2019년 11월부터 2020년까지 서울 부산 대구 등지에서 공범과 함께 마약을 판매한 혐의도 수사 대상이다. 일당은 소화전이나 우편함 등에 마약을 숨긴 뒤 구매자에게 위치를 전달하는 이른바 ‘던지기’ 수법을 쓴 것으로 조사됐다.
현재까지 확인된 유통 규모는 필로폰 약 4.9㎏, 엑스터시 4500여정, 케타민 2㎏, LSD 19정, 대마 3.99g 등이다. 경찰 수사가 본격적으로 진행되면 마약 유통 규모는 늘어날 전망이다.
경찰이 파악한 공범은 236명이다. 판매책 29명, 공급책 10명, 밀반입책 2명, 자금책 1명, 단순 매수자 194명이다. 이 중 42명은 구속된 상태다. 상당수의 공범은 텔레그램 등을 통해 박왕열의 지시를 받은 것으로 나타났다.
박왕열은 조사 과정에서 주요 혐의를 대부분 인정하면서도 불리한 부분에 대해서는 “기억이 나지 않는다”며 일부 부인한 것으로 전해졌다. 경찰은 모발과 소변을 확보해 마약 반응 검사를 진행하고 국립과학수사연구원에 결과를 의뢰했다.
범죄수익 추적도 진행 중이다. 박왕열은 초기에는 대포통장을 통한 무통장 입금을 이용했으며 나중에는 대부분 가상화폐로 거래한 것으로 파악됐다. 경찰은 압수한 휴대전화 2대와 가상자산 거래 내역을 분석하고 있다. 앞서 박왕열에 대한 수사는 경기북부경찰청, 의정부경찰서, 경남경찰청에서 진행 중이었다. 전날 국내 송환과 함께 북부경찰청이 집중수사 관서로 지정됐다.
박왕열에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 27일 의정부지법에서 열릴 예정이다. 그는 과거 다단계 금융사기 후 필리핀으로 도주, 현지에서 교민 3명을 살해하고 탈옥 등으로 징역 60년을 선고받았다. 교도소에서 텔레그램을 통해 국내 마약 유통을 지휘해온 것으로 드러났다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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