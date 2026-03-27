7년 만에 개봉하는 ‘끝장수사’… 익숙한 설정, 편견 깨지는 재미

[And 방송·문화]

배성우, 자숙 마치고 스크린 복귀

“내 과오로 영화 가려지지 않기를”



“아무리 사과드려도 부족하다고 생각합니다. 그만큼 제가 잘못한 거였고….”



배우 배성우(54)는 조심스럽게 입을 뗐다. 대중 앞에 다시 서기로 용기를 낸 배경을 묻는 말에는 고개를 떨군 채 한동안 답변하지 못했다. 2020년 11월 음주운전으로 물의를 빚고 자숙 기간을 가진 그가 오랜만에 스크린에 복귀했다. 다음 달 2일 개봉하는 영화 ‘끝장수사’(사진)를 통해서다.



그가 어렵사리 나선 이유는 주연으로서 마땅히 짊어져야 할 책임감 때문이었다. 26일 서울 종로구 한 카페에서 만난 배성우는 “마음의 빚이 있던 작품인데 개봉하게 돼 감사하다”며 “감독님과 모든 스태프, 배우들의 노고가 나의 과오로 인해 가려지지 않았으면 하는 바람”이라고 말했다.



“관객들은 허구의 이야기라는 걸 알면서도 ‘재미있는 거짓말을 들려줘’ 하는 마음으로 작품을 보실 겁니다. 작품 몰입을 위해서는 배우 본체가 어떻게 살아 가는지도 중요한 요소라는 생각이 들었습니다. 앞으로는 이상한 짓 하지 않고 더욱 조심하며 살겠습니다.”



2019년 촬영을 마친 ‘끝장수사’는 배성우 관련 이슈와 코로나19 팬데믹 등으로 개봉이 미뤄져 무려 7년 만에 관객을 만나게 됐다. 영화는 지방으로 좌천된 형사 재혁(배성우)이 용의자 두 명이 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 중호(정가람)와 서울로 수사를 떠나며 벌어지는 버디물이다.



국내외 실화를 바탕으로 구성한 이야기인데 설정 자체는 그리 새롭지 않다. 배성우의 역할도 기시감이 든다. 드라마 ‘라이브’(tvN·2018) 등에서 이미 형사 캐릭터를 연기한 적이 있어서다. 배성우는 “전형성을 깨면서도 그 의도가 드러나지는 않도록 연기했다. 인물의 현실감을 놓칠 수 없었기 때문”이라며 “인물에 최대한 정서적으로 접근하고자 했다”고 설명했다.



이 영화의 진정한 재미는 익숙한 설정에 흔히 갖게 되는 예상과 편견이 매 순간 깨지는 데서 나온다. 최근 수다쟁이 이미지로 대중적 호감을 산 배우 윤경호가 살인 용의자 역을 맡아 펼치는 연기 변신도 볼거리다. 배성우는 “배우들이 각자 역할을 잘해줘 빛이 나더라”면서 “관객들이 영화를 보는 동안 즐거우셨으면 좋겠다”고 했다.



전성기 시절 1년에 8편을 선보일 정도로 활발히 활동해 ‘다작 요정’이라는 별명도 붙었던 그다. 배성우는 “뾰족하게 고민하고 능력이 닿는 데까지 최선을 다해 연기하자는 마음가짐은 늘 똑같다”며 “기회가 닿는 한 다시 열심히 해보고 싶다”고 말했다.



권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8351 응원 하기 좋은 생각이 좋은 곳으로 데려다줍니다. “아무리 사과드려도 부족하다고 생각합니다. 그만큼 제가 잘못한 거였고….”배우 배성우(54)는 조심스럽게 입을 뗐다. 대중 앞에 다시 서기로 용기를 낸 배경을 묻는 말에는 고개를 떨군 채 한동안 답변하지 못했다. 2020년 11월 음주운전으로 물의를 빚고 자숙 기간을 가진 그가 오랜만에 스크린에 복귀했다. 다음 달 2일 개봉하는 영화 ‘끝장수사’(사진)를 통해서다.그가 어렵사리 나선 이유는 주연으로서 마땅히 짊어져야 할 책임감 때문이었다. 26일 서울 종로구 한 카페에서 만난 배성우는 “마음의 빚이 있던 작품인데 개봉하게 돼 감사하다”며 “감독님과 모든 스태프, 배우들의 노고가 나의 과오로 인해 가려지지 않았으면 하는 바람”이라고 말했다.“관객들은 허구의 이야기라는 걸 알면서도 ‘재미있는 거짓말을 들려줘’ 하는 마음으로 작품을 보실 겁니다. 작품 몰입을 위해서는 배우 본체가 어떻게 살아 가는지도 중요한 요소라는 생각이 들었습니다. 앞으로는 이상한 짓 하지 않고 더욱 조심하며 살겠습니다.”2019년 촬영을 마친 ‘끝장수사’는 배성우 관련 이슈와 코로나19 팬데믹 등으로 개봉이 미뤄져 무려 7년 만에 관객을 만나게 됐다. 영화는 지방으로 좌천된 형사 재혁(배성우)이 용의자 두 명이 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 중호(정가람)와 서울로 수사를 떠나며 벌어지는 버디물이다.국내외 실화를 바탕으로 구성한 이야기인데 설정 자체는 그리 새롭지 않다. 배성우의 역할도 기시감이 든다. 드라마 ‘라이브’(tvN·2018) 등에서 이미 형사 캐릭터를 연기한 적이 있어서다. 배성우는 “전형성을 깨면서도 그 의도가 드러나지는 않도록 연기했다. 인물의 현실감을 놓칠 수 없었기 때문”이라며 “인물에 최대한 정서적으로 접근하고자 했다”고 설명했다.이 영화의 진정한 재미는 익숙한 설정에 흔히 갖게 되는 예상과 편견이 매 순간 깨지는 데서 나온다. 최근 수다쟁이 이미지로 대중적 호감을 산 배우 윤경호가 살인 용의자 역을 맡아 펼치는 연기 변신도 볼거리다. 배성우는 “배우들이 각자 역할을 잘해줘 빛이 나더라”면서 “관객들이 영화를 보는 동안 즐거우셨으면 좋겠다”고 했다.전성기 시절 1년에 8편을 선보일 정도로 활발히 활동해 ‘다작 요정’이라는 별명도 붙었던 그다. 배성우는 “뾰족하게 고민하고 능력이 닿는 데까지 최선을 다해 연기하자는 마음가짐은 늘 똑같다”며 “기회가 닿는 한 다시 열심히 해보고 싶다”고 말했다.권남영 기자 kwonny@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지