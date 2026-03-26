항공사 기장 살해 김동환… “살인 계획은 6명이었다”
운항사이트 불법 접속, 뒤밟은 듯
“악랄한 기득권, 천벌” 분노 표출도
부산에서 발생한 항공사 옛 동료 기장 살인 사건과 관련해 피의자 김동환(49)이 살인 등 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 그는 6명을 범행 대상으로 삼은 것으로 조사됐다.
부산경찰청은 26일 부산진구 한 아파트에서 발생한 항공사 기장 살해 사건 피의자 김동환을 살인, 살인미수, 살인예비, 주거침입, 정보통신망법 위반 혐의로 구속 송치했다고 밝혔다.
그는 지난 16일 경기도 고양시 일산서구에서 옛 항공사 동료를 상대로 범행을 시도했으나 미수에 그쳤다. 이후 부산으로 이동해 17일 부산진구 한 아파트에서 과거 함께 근무했던 동료 기장을 흉기로 살해한 혐의를 받는다. 추가 범행을 위해 경남 창원으로 이동한 정황도 확인됐으나 실행에 이르지는 못했다.
김동환은 경찰 조사에서 당초 4명을 범행 대상으로 계획했다고 진술했으나 실제로는 총 6명을 범행 대상으로 삼았던 것으로 드러났다. 그는 검거되지 않을 경우 추가로 2명을 더 살해할 계획이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 지난 16일 범행에 대해 살인미수, 17일 범행에 대해 살인 혐의를 각각 적용했다. 실행에 옮기지 않은 4명에 대해서는 살인예비 혐의를 추가했다. 김동환은 항공사 운항 스케줄 관련 사이트에 접속, 피해자들의 운항 정보를 확인한 것으로 조사됐다. 경찰은 그가 해당 사이트에 접근 권한을 취득한 경위 등을 수사 중이다.
그는 송치 과정에서 기자들 질문에 “악랄한 기득권이 한 인생을, 개인의 인생을 파멸시켜도 된다는 휴브리스”라며 “미친 네메시스, 천벌을 받은 것이다”라며 분노를 쏟아냈다. 휴브리스는 오만을, 네메시스는 천벌을 뜻하며 고대 그리스에서 유래된 말이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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