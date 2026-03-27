인도 영화인데 주무대는 한국… ‘다시, 서울에서’

한류팬 인도 여성의 낯선 서울살이

이방인 눈에 비친 한국은 이런 모습



산과 들로 둘러싸인 인도 타밀나두 작은 마을에 사는 소녀 셴바(프리양카 아룰 모한). 그의 꿈은 한국에 꼭 한번 가보는 것이다. 인도 출신으로 알려진 가야 수로왕 아내 허황옥의 설화를 어릴 적 학교에서 접한 뒤 한국 문화에 푹 빠졌다. K팝을 듣고 K드라마를 보는 것이 그의 즐거운 일상이다.



성인이 된 셴바는 한국에서 취직해 ‘1년 살이’를 하겠다는 부푼 마음을 안고 비행기에 오른다. 그토록 동경하던 서울에 도착했지만 현실은 상상과 많이 다르다. 낯선 이들의 싸늘함과 불친절에 위축되고 급기야 사기까지 당한다. 그러나 위기 때마다 도움의 손길을 내미는 사람들을 만나면서 차츰 적응한다.





넷플릭스 영화 ‘다시, 서울에서’(사진)는 한국행을 꿈꿔 온 한류 팬을 주인공으로 청춘이 겪는 불안과 방황, 성장을 다룬다. 다층적 의미가 담긴 원제 ‘메이드 인 코리아’와 비교해 한국 제목은 다소 직관적이다. 인도 감독이 연출하고 인도 배우가 주연한 인도 영화인데 주무대는 서울이다. 그 덕에 한국에서도 TV쇼 시청 순위 톱10에 오르며 주목받고 있다.



이 영화가 특별한 지점은 한국을 좋게만 혹은 나쁘게만 그리지 않는다는 점이다. 이방인의 눈에 비친 서울의 모습을 현실감 있게 담아낸다. 경복궁, 한옥마을, 청계천, 남산 등 유명 관광 스폿은 물론 전통시장이나 동네 골목골목의 일상 풍경을 소탈하게 비춘다.



영화에서 한국은 작품의 보편적 메시지를 풀어가는 배경으로 기능한다. 환상과 다른 현실에 낙담했던 셴바가 한국이라는 낯선 곳에서 여러 사람과 관계를 맺으며 비로소 자신이 원하는 가치와 삶의 방향을 찾아간다. 이런 설정은 글로벌 콘텐츠 시장에서 검증된 흥행 요소로 자리 잡은 한국의 존재감을 실감케 한다.



발리우드 영화 특유의 경쾌함이 극을 감싼다. 한국 배우들이 주요 배역으로 참여했다. 중견배우 박혜진은 셴바가 도우미로 일하는 부잣집의 할머니, 신예 백시훈은 셴바를 돕는 유튜버로 등장한다. 한국어 더빙판에서는 ‘파친코’ ‘태풍상사’ 등으로 유명한 배우 김민하가 셴바의 목소리를 연기했다.



권남영 기자



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 권남영 기자 kwonny@kmib.co.kr 8351 응원 하기 하지 않으면 아무것도 시작되지 않는다. 산과 들로 둘러싸인 인도 타밀나두 작은 마을에 사는 소녀 셴바(프리양카 아룰 모한). 그의 꿈은 한국에 꼭 한번 가보는 것이다. 인도 출신으로 알려진 가야 수로왕 아내 허황옥의 설화를 어릴 적 학교에서 접한 뒤 한국 문화에 푹 빠졌다. K팝을 듣고 K드라마를 보는 것이 그의 즐거운 일상이다.성인이 된 셴바는 한국에서 취직해 ‘1년 살이’를 하겠다는 부푼 마음을 안고 비행기에 오른다. 그토록 동경하던 서울에 도착했지만 현실은 상상과 많이 다르다. 낯선 이들의 싸늘함과 불친절에 위축되고 급기야 사기까지 당한다. 그러나 위기 때마다 도움의 손길을 내미는 사람들을 만나면서 차츰 적응한다.넷플릭스 영화 ‘다시, 서울에서’(사진)는 한국행을 꿈꿔 온 한류 팬을 주인공으로 청춘이 겪는 불안과 방황, 성장을 다룬다. 다층적 의미가 담긴 원제 ‘메이드 인 코리아’와 비교해 한국 제목은 다소 직관적이다. 인도 감독이 연출하고 인도 배우가 주연한 인도 영화인데 주무대는 서울이다. 그 덕에 한국에서도 TV쇼 시청 순위 톱10에 오르며 주목받고 있다.이 영화가 특별한 지점은 한국을 좋게만 혹은 나쁘게만 그리지 않는다는 점이다. 이방인의 눈에 비친 서울의 모습을 현실감 있게 담아낸다. 경복궁, 한옥마을, 청계천, 남산 등 유명 관광 스폿은 물론 전통시장이나 동네 골목골목의 일상 풍경을 소탈하게 비춘다.영화에서 한국은 작품의 보편적 메시지를 풀어가는 배경으로 기능한다. 환상과 다른 현실에 낙담했던 셴바가 한국이라는 낯선 곳에서 여러 사람과 관계를 맺으며 비로소 자신이 원하는 가치와 삶의 방향을 찾아간다. 이런 설정은 글로벌 콘텐츠 시장에서 검증된 흥행 요소로 자리 잡은 한국의 존재감을 실감케 한다.발리우드 영화 특유의 경쾌함이 극을 감싼다. 한국 배우들이 주요 배역으로 참여했다. 중견배우 박혜진은 셴바가 도우미로 일하는 부잣집의 할머니, 신예 백시훈은 셴바를 돕는 유튜버로 등장한다. 한국어 더빙판에서는 ‘파친코’ ‘태풍상사’ 등으로 유명한 배우 김민하가 셴바의 목소리를 연기했다.권남영 기자GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지