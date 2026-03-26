백악관 “오판하면 지옥 열릴 것”… 이란, 지상전 대비 지뢰 설치
트럼프 “이란, 합의 원해도 말 못해”
협상창구 2인 암살 표적서 제외
이란, 美제안 거부 후 5개 역제안
공격 대비해 하르그섬 방어 강화
도널드 트럼프 미국 대통령은 25일(현지시간) 이란이 미국과 협상 중이고, 합의를 간절히 원하고 있다고 강조했다. 백악관은 “이란이 협상에 성실히 나서지 않을 경우 지옥이 열릴 것”이라고 압박했다. 반면 이란은 관영 언론을 통해 미국의 15가지 제안을 일축한 뒤 하르그섬 등 요충지를 중심으로 미국의 공격에 대비하고 있다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC에서 열린 공화당 의회위원회 만찬에서 “그들(이란)은 협상하고 있다. 그들은 정말로 합의를 원하지만 자기들 국민에게 죽임을 당할까봐 감히 그렇게 말하지 못하고 있다”며 “또 한편으로는 우리에게 죽임을 당할까봐 두려워하고 있다”고 말했다. 그러면서 “핵무기를 가진 이란은 암”이라며 “우리가 그걸 제거해버렸다”고 했다.
캐럴라인 레빗 백악관 대변인도 브리핑에서 협상을 촉구했다. 레빗 대변인은 “트럼프 대통령은 허풍을 떠는 사람이 아니고 지옥을 불러올 준비가 돼 있다”며 “이란은 다시는 오판해선 안 된다”고 강조했다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자들을 인용해 이란 협상 창구로 떠오른 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장, 아바스 아라그치 외무장관이 최대 4∼5일간 암살 표적에서 빠졌다고 보도했다.
트럼프가 측근들에게 전쟁 장기화를 우려하며 몇 주 안에 분쟁 종결을 희망한다는 뜻을 전했다는 보도도 나왔다. WSJ는 “일부 소식통은 백악관 관계자들이 5월 중순 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 계획하면서 회담이 시작되기 전에 전쟁이 종결될 것으로 예상했다”고 전했다. 레빗 대변인도 브리핑에서 트럼프 방중 전 종전 전망에 대해 “우리는 항상 4~6주 정도 소요될 것으로 예상해 왔다. 그 점을 감안하면 계산할 수 있을 것이고, 우리는 기대하고 있다”고 말했다.
문제는 이란의 호응이다. 이란은 겉으론 미국과 직접 협상을 거부하고 파키스탄 등 중재국을 통한 메시지 교환에만 응하고 있다. 이란 국영방송은 이날 이란 고위 관계자 인터뷰를 전하면서 미국의 15가지 제안을 물리치고 5가지 조건을 새로 제시했다. 이란은 미국과 이스라엘의 공격·암살 행위 전면 중단, 전쟁 재개 방지 메커니즘 구축, 전쟁 피해 배상, 레바논 헤즈볼라와 이라크 민병대에 대한 공격 중단, 호르무즈 해협에 대한 이란의 권한 국제적 인정·보장을 요구했다.
지상군 투입에 대비하는 움직임도 감지된다. CNN은 이란이 미국 지상군의 공격에 대비해 원유 수출 요충지인 하르그섬 방어를 대폭 강화했다고 이날 보도했다. 이란은 해당 섬을 비롯해 미군 상륙 가능성이 있는 해안선에 대인지뢰와 대전차지뢰 등을 설치했다고 한다. 갈리바프 의장은 엑스에 “일부 첩보에 따르면 이란의 적들이 역내 한 국가의 지원을 받아 이란의 섬 중 하나를 점령할 준비를 하고 있다”며 “만약 그들이 선을 넘으면 해당 지역 국가의 모든 핵심 기반 시설은 제한 없이 무자비한 공격의 표적이 될 것”이라고 경고했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
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