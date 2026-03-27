‘청암히어로즈’ 첫 수상자에 김종원 인제고려병원 원장
포스코청암재단은 올해 제정한 ‘청암히어로즈’ 첫 번째 수상자로 강원도 인제고려병원 김종원(60·사진) 원장을 선정했다고 26일 밝혔다. 청암히어로즈는 우리 사회 사각지대에서 헌신하며 선한 영향력을 전파해온 일상 속 영웅을 시상하는 사업이다.
정형외과 전문의인 김 원장은 인구 3만여명의 의료 소외 지역인 인제군에서 25년째 주민들의 건강과 생명을 지켜오고 있다. 그가 운영하는 인제고려병원은 지역 내 유일한 병원급 의료기관으로 도시 이송이 어려운 응급환자들의 최후 의료 안전망 역할을 하고 있다. 청암재단 관계자는 “만성적 의료진 구인난과 경영 압박 속에서도 24시간 응급실을 운영하고, 심각한 산부인과 진료 공백을 메우기 위해 최근 외래를 개설하는 등 ‘돈보다 생명’을 우선하는 인술을 펼치고 있다”고 설명했다.
허경구 기자 nine@kmib.co.kr
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