[버디 or 보기] 삼성 이어 SK, 한화도… 국내 골프판 떠나는 재벌그룹
30대 재벌, 최근 후원 줄이거나 없애
대내외 경제적 변수가 가장 큰 이유
롯데그룹에는 있는데 삼성그룹엔 없다. 선수 후원 또는 골프 대회 주최로 대표되는 ‘골프 마케팅’이다.
롯데그룹의 골프 마케팅은 2008년 창설된 롯데마트 여자오픈을 시작으로 지금까지 꾸준히 이어지고 있다. 반면 골프 산업의 태동기였던 1980년대부터 한국 골프의 키다리 아저씨 역할을 했던 삼성그룹은 2010년대 중반 이후 골프 마케팅 시장에서 완전히 철수했다. 왜일까?
기업 후원으로 열린 한국 최초의 골프 대회는 동아제약이 1978년부터 1987년까지 진행했던 한국프로골프(KPGA)투어 오란씨 오픈이다. 한국여자프로골프(KLPGA) 기업 후원 최초 대회는 1979년 삼양사 주최로 열린 삼양오픈이다.
골프는 기업들이 마케팅으로 선호하는 대표적 종목 중 하나다. 브랜드 이미지 상승, 장시간 노출로 인한 광고 효과, 프로암을 통한 VIP 고객 접대 및 관계 형성, 글로벌 시장 진출과 인지도 확대, 조직 구성원들의 사기 진작 효과 등 때문이다.
기업들의 골프 마케팅 성공 사례는 많다. 나이키가 ‘골프 황제’ 타이거 우즈(미국)와 맺은 스폰서십이 대표적이다. 나이키는 우즈가 1996년 프로에 데뷔하자마자 5년에 4000만 달러라는 파격적인 조건으로 계약을 체결했다. 이후 2023년 결별할 때까지 27년간 나이키가 우즈에게 스폰서십으로 지불한 금액은 최소 5억 달러(7520억원)로 알려졌다. 나이키의 과감한 투자는 상상을 초월한 천문학적 기업 가치로 돌아왔다.
명품 시계 브랜드 롤렉스는 메이저 대회(마스터스 등)를 비롯한 특급 이벤트(라이더컵) 후원으로 엄청난 마케팅 효과를 보고 있다. 품격 있는 스포츠인 골프와 롤렉스의 명품 이미지가 결합해 시너지를 내는 것으로 분석된다. 롤렉스는 단기보다 장기 스폰서십을 통해 효과를 배가시켰다.
국내에서도 골프 마케팅 성공 사례는 다수 있다. 선수 후원으로는 SK텔레콤과 최경주, CJ그룹과 임성재·김시우, KB금융그룹과 박인비 등의 스폰서십을 들 수 있다. 대회로는 KPGA투어의 신한동해오픈, DB손해보험 프로미오픈, 현대해상 최경주 인비테이셔널, 코오롱 한국오픈, SK그룹이 후원한 SK텔레콤 오픈이 있다. KLPGA투어는 메이저 대회인 KB금융 골든라이프 챔피언십과 하이트진로 챔피언십, NH투자증권 레이디스 챔피언십, 두산 매치플레이, E1채리티 오픈, OK저축은행 읏맨 오픈 등이 성공 사례다.
10년 이상 변함없이 스폰서십 관계를 유지하고 있는 것을 보면 마케팅 측면에서 효과가 있음은 분명해 보인다. 비용 대비 효과(ROI)가 크지 않음에도 후원을 이어갈 기업은 없기 때문이다.
올 시즌 KPGA투어는 총 20개, KLPGA투어는 그보다 10개 많은 30개 일정을 소화하게 된다. 양 협회의 자료에 따르면 선수를 후원하는 기업은 KPGA투어가 27개사, KLPGA투어는 39개사로 집계된다.
그런데 최근 수년 사이 국내 기업들의 골프 마케팅에 특이 사항이 발견된다. 30대 재벌 그룹들이 선수 및 대회 후원 규모를 축소하거나 아예 없애고 있다는 점이다.
삼성그룹은 2010년대 초까지만 해도 골프 마케팅에 가장 적극적이었다. 박세리 등을 후원하고 미국여자프로골프(LPGA)투어 삼성 월드 챔피언십, KPGA투어 삼성베네스트 오픈 등을 주최하면서 한국 골프 발전에 기여했다. ‘아스트라’라는 골프 브랜드를 론칭해 골프 산업 부흥을 주도하기도 했다. 하지만 2010년대 중반 이후부터 전통 스포츠 대신 디지털 및 올림픽 중심으로 마케팅을 전환했고, 현재 골프 마케팅은 거의 소멸된 상태다.
현재 골프 마케팅을 하고 있는 30대 재벌 그룹은 현대자동차그룹, SK, 롯데, 한화, GS, 농협, CJ, 두산그룹, 현대백화점, LS, DB, 코오롱 등이다.
그중 현대자동차그룹은 제네시스 오픈을 2024년까지 KPGA투어 단독 주관 대회로 개최하다 지난해부터 DP월드투어와 공동 주관 대회로 열고 있다. 대신 미국프로골프(PGA)투어 시그니처 대회인 제네시스 인비테이셔널과 제네시스 스코티시 오픈을 후원하고 있다.
SK그룹은 2023년 KLPGA투어 SK쉴더스·SK텔레콤 챔피언십을 폐지한 데 이어 올해는 KPGA투어 SK텔레콤 오픈마저 없애는 것으로 결정했다. 선수 후원도 최경주가 마지막이다. SK텔레콤 오픈은 개최 30주년을 2년 남긴 터라 선수들의 아쉬움이 클 수밖에 없다.
한화생명이 후원하는 KLPGA투어 메이저 대회 한화 클래식은 2024년 대회를 끝으로 역사 속으로 사라졌다. 한화 큐셀이 맡았던 선수 후원도 지난해 종료됐다. 대신 LPGA 국가 대항전인 한화 라이프플러스 인터내셔널 크라운 챔피언십 후원은 계속하고 있다.
CJ그룹은 최경주와 콜라보로 KPGA투어 CJ인비테이셔널을 2011년부터 3년간 주최하다 이후에는 선수 후원 및 PGA투어 스폰서십으로 방향을 틀었다.
재벌 그룹들이 골프 마케팅에서 발을 빼는 것은 대내외 경제적 변수가 가장 큰 이유다. 그에 못지않게 오너가와 그룹 수뇌부의 골프 친화도도 무시할 수 없는 요인이다. 기업이 골프 마케팅을 고민할 때 선수들의 태도는 아무리 강조해도 지나치지 않는다. KPGA와 KLPGA투어에서 활동 중인 선수들은 삼성그룹이 왜 골프 마케팅에서 손을 떼게 되었는가를 살펴볼 필요가 있다.
정대균 골프선임기자
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