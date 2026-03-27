허윤홍 GS건설 대표 “피지컬 AI가 현장 중심 될 것”
임원 워크샵서 현장 도입 강조
허윤홍(사진) GS건설 대표가 피지컬 인공지능(AI)의 건설 현장 도입을 강조했다. AI를 활용한 ‘일하는 방식의 변화’로 회사의 핵심 경쟁력을 높이기 위해서다.
GS건설은 피지컬 AI를 주제로 지난 25~26일 경기도 용인 엘리시안 러닝센터에서 임원 워크샵을 진행했다고 26일 밝혔다. 허 대표를 비롯한 GS건설과 자회사 전체 임원 110여명이 피지컬 AI를 활용해 현장의 혁신을 끌어낼 수 있는 아이디어 발굴을 위해 모였다.
임원들은 우선적으로 로봇이 도입돼야 할 작업을 진단하고, 기술 도입 시의 기대 효과 검증, 현장 도입 시나리오 검토, 로봇 도입 후 바뀌게 될 조직 운영 체계 검토 등을 진행했다.
허 대표는 “앞으로는 현장을 직접 바꾸는 AI, 즉 피지컬 AI가 중심이 될 것”이라며 “이번 워크샵을 통해 나온 논의가 현장에서 실제로 작동하고, 구성원들에게 공유돼 실질적인 변화로 이어질 것으로 기대한다”고 말했다.
GS건설은 올해 ‘AI로 설계하고 로봇으로 시공하는’ 새로운 건설 패러다임 구축에 방점을 찍었다. 이를 위해 현장에서 실제 시공, 운반, 측정, 순찰, 검사 등 공사 현장 전반을 센서로 파악, 데이터로 판단한 뒤 로봇과 자동화로 실행, 다시 학습하는 운영 체계를 구축해나갈 예정이다.
정진영 기자 young@kmib.co.kr
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