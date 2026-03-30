볼보, 준대형 전기 SUV EX90 내달 1일 출시
볼보코리아가 다음달 1일 준대형 전기 스포츠유틸리티차(SUV) EX90(사진)을 한국 시장에 출시한다. 최근 소형 전기 SUV EX30 가격을 기존보다 약 700만원 낮춘데 이어 EX90의 시작가도 동급의 플러그인하이브리드차인 XC90 T8보다 1000만원가량 낮게 책정했다. 106㎾h의 니켈·코발트·망간(NCM) 배터리를 탑재했다. 유럽(WLTP) 기준 1회 충전 시 최대 625㎞를 주행이 가능하다. EX90은 볼보가 약 100년간 쌓아온 안전 헤리티지와 첨단 기술을 집약한 모델이다. ‘충돌 제로’ 달성을 목표로 했다. 지난해 ‘2025 월드 카 어워즈’에서 ‘올해의 럭셔리 카’로 선정됐다.
이윤모 볼보코리아 대표는 “EX90은 전동화 시대를 선도하는 최첨단 안전과 기술, 디자인, 지속 가능성을 집약한 차세대 플래그십 SUV로 볼보가 제시하는 진정한 스웨디시 럭셔리를 경험할 수 있는 모델”이라고 강조했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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