현대차·기아, iF 디자인 어워드 32개 수상… PV5 금상
현대자동차·기아가 독일 국제포럼디자인이 주관하는 ‘2026 iF 디자인 어워드’에서 총 32개의 상을 수상했다. 역대 최다 수상 실적이다.
1954년부터 시작된 iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 목적기반모빌리티(PBV)인 기아 PV5(사진)는 제품 부문 최고상인 금상을 받았다. 금상은 전 세계 1만여개 출품작 가운데 단 75개만 준다. iF 디자인 어워드 측은 “PV5는 실용성 중심의 설계, 목적에 부합하는 구조, 인간 중심적 내부까지 디자인 언어가 일관되고 자신감이 넘친다”고 평가했다.
제품 부문에서 아이오닉6N, 콘셉트 쓰리, EV 프렁크 쿨러 백, 픽셀 디퓨저, 양산형 모베드 어반 호퍼&골프, 맥세이프 사원증 케이스 등 8개 출품작이 본상을 수상했다. 브랜딩&커뮤니케이션 부문에서 12개 디자인, 실내 건축과 콘셉트 부문에서 각각 3개 디자인이 본상을 받았다. 사용자 인터페이스·경험 부문에서는 5개 디자인이 본상을 수상했다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
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