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[포토] 패션의 깃

입력:2026-03-25 22:21
수정:2026-03-25 23:28
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서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 25일 열린 '패션코드 2026 F/W'에서 머리에 깃 장식을 한 모델이 런웨이를 걷고 있다. 연합뉴스

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