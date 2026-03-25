시사 전체기사 [포토] 패션의 깃 입력:2026-03-25 22:21 수정:2026-03-25 23:28 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 25일 열린 '패션코드 2026 F/W'에서 머리에 깃 장식을 한 모델이 런웨이를 걷고 있다. 연합뉴스 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 2 ‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해” 3 [단독] “판결문 동원한 현대판 사법쿠데타” 與 조희대 탄핵소추안 입수 4 李대통령 “출퇴근 시간 노인 대중교통 무료 이용 제한 연구” 지시 5 “진태 괜찮지만 국힘 실망”… 우상호 등판에 요동치는 표심 해당분야별 기사 더보기 1 수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요 2 ‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명 3 전쟁 공포 덮친 증시… 세상은 망하지 않고 혁신은 지속된다 4 ‘주식도 금도 코인도 못 믿겠네’… MMF로 자금 몰린다 5 중동 전쟁 한복판 직원들에 이재용 ‘500만원 격려 선물’ 쐈다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “더러워도 너무 더러웠다”… 안전공업 전 직원 증언 2 [단독] “더러워도 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언 3 ‘필리핀 마약왕’ 박왕열 인천 도착… 靑 “엄정 단죄” 4 “반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것” 5 티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효" 해당분야별 기사 더보기 1 “美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진” 2 은퇴 日여배우, 편의점서 샌드위치 훔치다 체포 3 美 15개 항목 제안에 파키스탄 중재 본격화…이란은 진의 의심 4 美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산 5 트럼프 “이란이 큰 선물 줬다, 석유·가스와 관련된 것” 해당분야별 기사 더보기 1 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 2 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 3위… 매출액 1위 등극 3 아이유+변우석 ‘21세기 대군부인’… 20년 전 ‘궁’ 신드롬 재현할까 4 잘 치고도, 탈락한 김혜성 5 BTS 이후 K팝 위기… 다국적 아이돌 키우고 AI 기술로 뚫어야 해당분야별 기사 더보기 1 “차가 운전해도 사람 책임”… 자율주행차 시대 ‘보험의 역설’ 2 가수와 뮤지컬배우로 활동해도 “발레는 나의 집” 3 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 4 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 5 서울랜드의 밤이 바뀐다… ‘K팝 시그니처쇼’ 3월 28일 첫 공개 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 “삼전 주식 판 1.2조 얻다 써?” 삼성생명의 ‘맹탕’ 밸류 업 공시 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ “차가 운전해도 사람 책임”… 자율주행차 시대 ‘보험의 역설’ 티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효" ‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해” “박살난 수준”… 난방비 폭등·소비위축에 화훼농가 한숨 “美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진” 포항서, 지적장애 조카 바다에 빠뜨려 살해한 60대…구속영장 신청 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요