“텀블러 세척기요? 아이디어부터 시제품 제작 영업까지 뛰었죠”

[K직장인리포트] LG전자 사내독립기업 ‘마이컵 컴퍼니’

게티이미지뱅크

전환점 된 컵 세척기 아이디어



LG전자 사내독립기업 ‘마이컵 컴퍼니’의 박상완(오른쪽) 대표와 성창우 책임연구원이 지난 19일 서울 여의도 한 카페에서 텀블러 전용 세척기 사용법을 설명하고 있다. 이병주 기자

“품질은 타협할 수 없는 조건”



속도는 협업에서 나온다



‘성장의 즐거움’이 뛰게 한다

