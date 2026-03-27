“텀블러 세척기요? 아이디어부터 시제품 제작 영업까지 뛰었죠”

“LG, 또 이상한 거 만들었네.”
LG전자가 이색적인 신제품을 내놓을 때마다 온라인상에서 감탄처럼 따라붙는 밈(meme·인터넷 유행 콘텐츠)이다. LG전자의 사내독립기업(CIC) ‘마이컵 컴퍼니’ 역시 이 밈을 끌어낸 주인공 중 하나다. 프랜차이즈 카페와 대학 캠퍼스 등 일상 곳곳에서 마주할 수 있는 텀블러 전용 세척기(사진), ‘마이컵’을 탄생시킨 곳이기 때문이다.
마이컵은 약 1년 간의 치열한 개발 과정을 거쳐 지난해 4월 22일 ‘지구의 날’에 세상에 나왔다. ‘대기업 안의 스타트업’이 안정적으로 자리를 잡을 수 있었던 배경에는 구성원들의 강력한 실행력이 있었다. 컴퍼니에 모인 8명의 직원은 입사 시기도, 직무도 제각각이었지만 “일단 해보자”는 의지만큼은 하나였다고 한다. 그 중심에 있는 박상완 대표와 김미성·성창우 책임연구원(책임)을 만나 마이컵 컴퍼니의 과거와 현재, 미래에 대해 들어봤다.
전환점 된 컵 세척기 아이디어
마이컵 컴퍼니의 출발점은 2020년 진행된 사내 스타트업 프로그램이었다. 선행 연구 파트에서 일하고 있던 김미성 책임은 팀원들과 함께 ‘컵 세척기’라는 아이템을 떠올렸다. 아이디어 구상을 위해 모인 공유 오피스에서 텀블러 세척에 애를 먹는 사람들을 보고 제품의 필요성을 직감했다고 한다. 이후 상품 기획과 시장 조사 등을 진행하며 마이컵의 ‘초기 버전’이 탄생했다. 최종 평가 결과는 아쉽게도 2위. 하지만 비즈니스 모델의 참신함과 사업성을 인정받아 본래 1위에게만 주어질 예정이었던 사업화 기회를 얻게 됐다. 이전까지 기획이나 제품 개발 업무는 전혀 경험한 적이 없었던 김 책임에게 ‘터닝 포인트’가 찾아온 것이다.
프로그램이 끝난 후 본래 부서로 돌아갔던 김 책임은 2022년 마이컵의 본격적인 사업화를 위한 ‘프로젝트 팀’에 합류하게 됐다. 역시 선행 연구 파트에 있던 성창우 책임이 뒤이어 참여했고, 현재 컴퍼니를 이끌고 있는 박상완 대표는 같은 해 12월 합류했다. 팀의 초석을 다질 때 가장 어려웠던 일을 묻는 말에 김 책임은 “기준을 세우는 일이었다”고 답했다. 그는 “공용 공간에 설치되는 제품으로 콘셉트를 잡다 보니 세척 시간을 어느 정도로 설정하는 게 좋을지, 텀블러 안쪽의 오염물은 어디까지 닦아야 할지 등 기준들을 하나하나 설정해야 했다”고 돌아봤다.
“품질은 타협할 수 없는 조건”
자유로운 의사결정이 강점인 CIC 조직이지만, 절대 타협할 수 없는 지점도 있다. 바로 ‘품질’이다. 박 대표는 “사내독립기업이라도 LG전자의 이름이 붙는 이상 품질은 조금도 협상의 대상이 될 수 없다”고 힘줘 말했다. 까다로운 기준을 맞춰야 하다 보니 ‘마의 구간’이 반복적으로 찾아오기도 했다.
첫 고비는 시제품 제작 단계에서 만났다. 시제품의 경우 보통 플라스틱과 본드를 사용해 조립이 이뤄지는데, 고온수에 본드가 녹아버리는 문제가 발생한 것이다. 박 대표는 “물을 사용하는 제품은 누수가 없도록 하는 것이 중요하다. 결국 물을 담는 세척조를 간이금형으로 제작하는 정공법을 택했다”며 “당시 품질 부서의 꼼꼼한 검토를 거친 덕에 오히려 양산 제품은 시행착오를 줄일 수 있었다”고 말했다.
크기도, 모양도 제각각인 텀블러를 균일하게 닦아내는 것도 큰 숙제였다. 성창우 책임은 “마트와 잡화점을 돌며 100여종에 달하는 텀블러와 컵을 사들였다”며 “제품 하나 당 1000번 이상은 세척 테스트를 한 끝에 최적의 성능을 찾아낼 수 있었다”고 설명했다.
속도는 협업에서 나온다
마이컵 컴퍼니의 또 다른 특징 중 하나는 ‘유연한 업무 환경’이다. 내 일, 네 일을 나누기보다 구성원 전체가 하나의 목표를 향해 달려간다. 직무에 갇히지 않고 협업을 하다보니 대기업 안에서도 스타트업 특유의 속도감을 유지한다는 평가가 나온다.
성 책임은 고객을 직접 상대하는 고객 서비스(CS) 업무를 가장 인상적인 경험으로 꼽았다. 특히 기존에 LG전자가 쌓아온 ‘CS 자산’에서 많은 힌트를 얻었다고 했다. 성 책임은 “처음 CS 담당을 맡았을 때는 전화가 울리는 게 무서울 때도 있었지만, 일반 스타트업에 비해 참고할 말한 자료나 데이터가 있다는 것이 굉장히 도움이 됐다”고 말했다.
기업간거래(B2B) 성격이 짙다 보니 ‘현장 출동’도 주저할 수 없었다. 박 대표는 “일반 회사 사무실은 물론이고 산후조리원이나 한방 병원에서도 제품에 관심을 갖고 연락이 온다”며 “전국에 안 가본 곳이 없을 정도로 열심히 돌아다녔다”고 전했다.
‘성장의 즐거움’이 뛰게 한다
출시 1년도 채 되지 않아 전용 애플리케이션(앱) 계정 등록 고객 수 10만명을 돌파한 마이컵 컴퍼니는 올해 더 큰 도약을 꿈꾸고 있다. 국내 시장 확장과 더불어 해외 시장 도전 가능성도 적극적으로 탐색하는 중이다. 마이컵 앱이나 구독 멤버십 등 제품과 시너지를 낼 수 있는 요소들도 끊임없이 모색하고 개선 방향을 고민하고 있다. 이런 전진의 원동력은 다름 아닌 ‘성장의 즐거움’이라고 했다. 구성원들이 입을 모아 말하는 조직의 강점이기도 하다. 김 책임은 “사람들이 원하지만 존재하지는 않았던 ‘텀블러 세척’이라는 새로운 서비스를 직접 구현했다는 점에서 엄청난 보람을 느낀다”며 “내가 졸업한 학교, 내가 근무하는 회사에 내가 개발한 제품이 놓인다는 것은 엄청난 일”이라고 말했다. 박 대표는 “마이컵을 사용해 본 고객들이 편리함에 제품을 다시 찾는 모습에 하루하루 더 강한 확신을 갖고 일하게 된다”며 “마이컵 컴퍼니의 진화는 앞으로도 계속될 것”이라고 자신했다.
박선영 기자 pomme@kmib.co.kr
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