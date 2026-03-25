동덕여대 ‘래커칠 시위’ 11명 무더기 기소
檢, 총학회장 포함 재물손괴 등 혐의
재학생연합 “부적절한 기소 규탄”
남녀공학 전환에 반발해 교정에 래커칠을 한 동덕여대 학생 11명이 무더기로 재판에 넘겨졌다. 학생들은 “깊은 유감을 표한다”며 검찰을 규탄했다.
서울북부지검은 동덕여대 공학 전환 반대 시위에 참여한 재학생 11명을 업무방해, 공동퇴거불응, 재물손괴 등의 혐의로 불구속 기소했다고 25일 밝혔다. 기소 대상에는 당시 총학생회장과 여성주의 동아리 교육팀장이 포함됐다. 두 사람은 총력대응위원회(총대위) 공동위원장으로 활동했다. 기소된 11명은 2024년 11~12월 학교 측의 공학 전환 방침에 반발해 24일간 본관 건물을 점거하고 래커칠을 한 혐의를 받는다.
앞서 학교 측은 시위로 인한 피해액을 약 46억원으로 추산하고 총장 명의로 학생들을 고소했다. 이후 학내·외 반발에 고소를 취하했지만, 업무방해와 재물손괴 등 혐의는 반의사불벌죄에 해당하지 않아 수사는 계속됐다. 경찰은 이들을 지난해 6월 검찰에 송치했다. 북부지검은 “앞으로도 불법 집단시위 범죄에 대해 엄정 대응하겠다”고 밝혔다.
기소 후 동덕여대 재학생연합은 인스타그램에 입장문을 내고 “학생에 대한 기소 강행을 규탄한다”고 밝혔다. 이들은 “기소 결정은 매우 부적절하다”며 “학생 공동체 전반에 위축 효과를 가져올 수 있다는 점에서 심각한 우려를 표하며 끝까지 대응할 것”이라고 강조했다.
동덕여대는 지난해 12월 2029년부터 남녀 공학으로 전환하고 교명 변경을 추진하겠다고 밝혔다. 전환 후에는 학부와 대학원 전 전공에서 남녀 구분 없이 신입생을 모집한다는 방침이다. 지금은 대학원 및 한국어 문화 전공에서만 남학생을 받고 있다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
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