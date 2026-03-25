‘해협’ 연다는 이란, 軍 보내는 미… 협상 수싸움
‘비적대국 선박 통과’ IMO에 서한
해협 통제권 공식화… 통행료 부과
트럼프, 공수사단 중동 전개 명령
이란이 국제해사기구(IMO) 회원국들에 ‘비적대적 국가 선박’에 한해 당국과 조율을 거치면 호르무즈 해협을 통과할 수 있다는 서한을 보냈다. 일견 해협을 열어주는 것으로 보이지만 선별 통항 권한이 자신들에게 있음을 공식화한 것으로 해석된다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란으로부터 “큰 선물을 받았다”면서도 제82공수사단의 중동 전개를 명령한 것으로 알려졌다. 협상 성사를 위한 물밑 움직임 속에 양국의 주도권 싸움이 치열하게 펼쳐지고 있다.
이란은 24일(현지시간) IMO 회원국들에 보낸 서한에서 “침략자들과 그 지지자들이 이란을 겨냥한 적대적 작전을 수행하기 위해 호르무즈 해협을 악용하는 것을 막고자 비례적인 조치를 취했다”고 밝혔다. 그러면서 “비적대적 선박에 한해 이란 당국과의 조율 및 안전·보안 규정 준수를 조건으로 통과를 허용하겠다”고 덧붙였다. 비적대적 선박은 이란에 대한 공격 행위에 가담하거나 이를 지원하지 않는 선박, 또는 미국이나 이스라엘 소유가 아닌 선박이다.
IMO 이란 대표가 현지 반관영 통신과의 인터뷰에서 “호르무즈 해협은 이란의 적과 연계된 선박을 제외하고 모든 선박에 개방돼 있다”고 밝힌 적은 있지만 국제기구를 통해 메시지를 보낸 것은 이례적이다. 블룸버그통신은 “전쟁이 4주째 접어든 가운데 이란이 호르무즈 해협에 대한 주권을 주장하는 또 하나의 사례”라고 평가했다. 블룸버그는 이란이 호르무즈 해협 통과를 위한 통행료(200만 달러)도 부과하고 있다며 해협에 대한 이란의 지배력을 보여주는 징후라고 전했다.
미국과의 협상을 일축하는 태도도 그대로였다. 이날 로이터통신에 따르면 에브라힘 졸파카리 이란군 통합사령부 대변인은 25일 국영 TV에 “우리 같은 사람은 당신(미국)과 지금도 앞으로도 거래를 하지 않을 것”이라고 밝혔다.
트럼프 대통령은 24일 백악관에서 열린 마크웨인 멀린 신임 국토안보장관 선서식에서 “이란 정권으로부터 호르무즈 해협과 관련해 매우 큰 선물이 오늘 도착했다”고 밝혔다. 이어 “(선물은) 석유·가스와 관련된 것이었다”며 “그들이 아주 좋은 일을 했다. 그것(선물)이 내게 보여준 것은 우리가 올바른 사람들과 상대하고 있다는 것”이라고 강조했다.
대(對)이란 군사 압박 수위도 높이고 있다. 뉴욕타임스(NYT)는 이날 미 육군 정예 제82공수사단 소속 약 2000명에 대해 중동 전개 명령이 내려졌다고 보도했다. NYT는 핵심 전력인 ‘신속대응군(IRF)’ 중에서 병력이 차출됐고, 대통령에게 추가 선택권을 주기 위해 명령이 내려졌다고 전했다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사