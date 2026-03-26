與 국토위에도 다주택자 포진… 당도 배제하나
민주당 의원 16명 중 6명 2주택
대통령 업무 배제 지시 관련 주목
부동산 입법을 총괄하는 국회 국토교통위원회 소속 더불어민주당 의원 16명 중 6명이 다주택자인 것으로 파악됐다. 이재명 대통령이 최근 부동산 정책 업무에서 다주택 공직자를 배제하라고 지시한 상황에서 여당 대응이 주목된다.
26일 국회공직자윤리위원회의 국회의원 재산공개 내역에 따르면 국토위 소속 민주당 의원 6명이 주택을 2채씩 소유한 것으로 나타났다.
국토위 간사인 복기왕 의원은 충남 아산에 배우자 명의로 아파트 2채(부동산 가액 각 5억원, 2억5000만원)를 신고했다. 민홍철 의원은 배우자와 공동명의로 서울 역삼동 아파트(11억7200만원)와 경남 김해 아파트(1억7900만원)를 보유한 것으로 나타났다.
송기헌 의원은 서울 목동 8억9300만원 아파트와 강원도 원주 약 2억8100만원 단독주택을 배우자 명의로 신고했다. 송 의원은 “예전부터 살던 집을 못 팔아서 갖고 있는 것”이라며 “여건이 되면 처분하겠다”고 말했다. 안태준 의원은 전북 고창과 경기도 광주에 가액 합산 약 4억3300만원 상당의 단독주택과 아파트 각 1채를, 윤종군 의원은 경기도 안성에 합산 약 6억1600만원 상당의 아파트 두 채를, 염태영 의원은 경기도 수원에 합산 11억8300만원 상당의 아파트 2채를 신고했다. 다만 이들 세 명의 의원은 모두 “재산신고 기준시점(지난해 말) 이후 한 채는 처분했다”고 밝혔다.
민주당 정책 컨트롤타워인 정책위 소속 박선원 의원도 2주택자로 분류됐다. 박 의원은 “주택 1채는 배우자가 형제자매 공동상속으로 취득한 지분 25%를 신고한 것”이라고 말했다.
민주당 전체 의원 중 가장 많은 주택을 보유한 건 박민규 의원이었다. 박 의원은 서울 관악구 오피스텔 11채와 충남 당진의 복합건물 1채, 서울 서초구 아파트 1채 등 총 13채를 신고했다. 합산 가액은 약 29억7800만원에 이른다. 이 대통령은 지난 22일 “주택과 부동산 정책의 논의, 입안, 보고, 결재 과정에서 다주택자와 비거주 고가주택 소유자, 부동산 과다 보유자를 배제하도록 청와대와 내각에 지시했다”고 공개했다.
오주환 한웅희 기자 johnny@kmib.co.kr
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