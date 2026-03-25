“이란, 美 협상 파트너로 밴스 선호… 쿠슈너 뒤통수 친 전력있다 규정”
외신 보도… “밴스, 분쟁 종결 의지”
이란이 미국과의 협상 파트너로 스티븐 위트코프 중동특사와 재러드 쿠슈너 대신 J D 밴스(사진) 부통령을 선호한다는 보도가 잇따라 나왔다.
CNN은 24일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 이란 측이 위트코프와 쿠슈너 주도의 회담은 성공하기 어렵다는 입장을 비공식 경로로 미국에 전달했다고 보도했다. 전쟁 발발 전 협상 결렬로 심각한 신뢰 문제가 발생했다는 이유에서다.
CNN은 지난 2월 제네바 회담 직후 단행된 ‘에픽 퓨리 작전’을 결정적 계기로 꼽았다. 2018년 미국이 일방적으로 핵 합의를 파기한 뒤 쌓인 해묵은 불신이 두 인물에 투영됐다는 분석도 나왔다. 과거 아브라함 협정으로 이란의 외교적 고립을 주도한 쿠슈너의 전력에 최근 협상을 군사 타격의 연막으로 활용한 행보가 겹치자 치명적인 ‘뒤통수 치기(Backstabbing)’로 규정한다는 것이다.
한 소식통은 CNN에 “위트코프와 쿠슈너는 이스라엘의 이익을 위해 협상을 군사 공격 수단으로 활용했지만 밴스 부통령은 분쟁을 조기 종결하려는 의지가 강한 데다 자신의 약속을 지킬 인물로 평가받고 있다”고 말했다.
영국 텔레그래프도 이날 이란 소식통을 인용, 이란 측이 밴스 부통령을 선호해 이번 회담 수석대표로 거론된다고 보도했다. 전쟁 기간 침묵을 지키며 군사 작전에 거리두기를 해왔다는 점이 긍정적으로 작용했다는 분석이다.
한 소식통은 텔레그래프에 “밴스 부통령은 모하마드 바게르 갈리바프 이란 국회의장의 협상 상대로 적합한 인물로 여겨진다”고 말했다. 텔레그래프는 밴스 부통령이 최근 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 통화해 종전에 필요한 요소들을 논의했다고 전했다.
이 매체는 또 지난달 26일 제네바에서 열린 협상 분위기도 전했다. 당시 미국 측 두 대표는 포르도·나탄즈·이스파한 핵 시설 폐쇄, 이란 대리세력 무력화, 탄도미사일 생산 억제라는 세 가지 목표를 갖고 협상에 나섰다. 이에 이란이 7쪽 분량의 합의안을 전달했으나 미국은 허점이 많아 신뢰할 수 없다는 취지에서 “마치 구멍 뚫린 스위스 치즈 같다”고 비난해 협상이 결렬됐다고 한다.
천금주 기자 juju79@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사