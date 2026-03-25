시사 전체기사 [포토] 봄맞이 대청소 입력:2026-03-25 18:55 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 서울 송파구청 관계자들이 25일 잠실새내역 인근의 올림픽 역도 조형물을 고압수로 세척하고 있다. 송파구는 봄을 맞아 거리에 설치된 올림픽 조형물의 세척작업을 진행한다. 권현구 기자 GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 2 ‘그알 보고 尹 뽑았다’ 캡처 첨부한 李대통령 “선거방해” 3 [단독] “판결문 동원한 현대판 사법쿠데타” 與 조희대 탄핵소추안 입수 4 李대통령 “출퇴근 시간 노인 대중교통 무료 이용 제한 연구” 지시 5 “진태 괜찮지만 국힘 실망”… 우상호 등판에 요동치는 표심 해당분야별 기사 더보기 1 수십억 집 어떻게들 사나 했더니… ‘사업자대출’ 꼼수였네요 2 ‘과자봉지도 쓰레기봉투도 곧 사라질 예정’… 업계 비명 3 ‘주식도 금도 코인도 못 믿겠네’… MMF로 자금 몰린다 4 전쟁 공포 덮친 증시… 세상은 망하지 않고 혁신은 지속된다 5 중동 전쟁 한복판 직원들에 이재용 ‘500만원 격려 선물’ 쐈다 해당분야별 기사 더보기 1 [단독] “더러워도 너무 더러웠다”… 안전공업 전 직원 증언 2 [단독] “더러워도 너무 더러웠다” 안전공업 전 직원 증언 3 ‘필리핀 마약왕’ 박왕열 인천 도착… 靑 “엄정 단죄” 4 “반찬 더 주세요” 불가능하면?…10명 중 4명 “그 식당 안 갈 것” 5 티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효" 해당분야별 기사 더보기 1 “美, 이란과 한달 휴전 후 종전 15개항 협상 추진” 2 은퇴 日여배우, 편의점서 샌드위치 훔치다 체포 3 美 15개 항목 제안에 파키스탄 중재 본격화…이란은 진의 의심 4 美에서 입 벌리고 춤춘 다카이치…‘#일본의수치’ 온라인 확산 5 트럼프 “이란이 큰 선물 줬다, 석유·가스와 관련된 것” 해당분야별 기사 더보기 1 “‘방탄도 갔네’란 말 안 들어야… 왕관 무겁고 겁나” 고민 담긴 다큐 2 ‘왕과 사는 남자’ 역대 흥행 3위… 매출액 1위 등극 3 아이유+변우석 ‘21세기 대군부인’… 20년 전 ‘궁’ 신드롬 재현할까 4 잘 치고도, 탈락한 김혜성 5 BTS 이후 K팝 위기… 다국적 아이돌 키우고 AI 기술로 뚫어야 해당분야별 기사 더보기 1 “차가 운전해도 사람 책임”… 자율주행차 시대 ‘보험의 역설’ 2 가수와 뮤지컬배우로 활동해도 “발레는 나의 집” 3 봄의 숲속 경남 진주… 화사한 봄 그윽한 매화향 사이로 걸어요 4 보호소 폐쇄에 살처분 위기…150마리에게 찾아온 기적 [개st하우스] 5 한화푸드테크, 재단장 ‘63 스카이라인 다이닝’ 27일 오픈 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 [단독] 홍 중사, 사망 전날도 24시간 연속 근무… 유족 “국가 배상 청구” 티눈치료로 7억 타고 6억 더…대법 “그래도 계약은 유효" “2차대전처럼?” 폭스바겐 車공장, 군수공장 전환 논의 중 은퇴 日여배우, 편의점서 샌드위치 훔치다 체포 ‘필리핀 마약왕’ 박왕열 인천 도착… 靑 “엄정 단죄” [단독] “더러워도 너무 더러웠다”… 안전공업 전 직원 증언 李대통령 ‘그알’ 직격…靑 “사과 원할 뿐, 언론 탄압 아냐” [단독] “이젠 힘듭니다”… 주말에도 30시간 극한 근무 ‘홍 중사의 비극’ 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요