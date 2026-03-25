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[포토] 봄맞이 대청소

입력:2026-03-25 18:55
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서울 송파구청 관계자들이 25일 잠실새내역 인근의 올림픽 역도 조형물을 고압수로 세척하고 있다. 송파구는 봄을 맞아 거리에 설치된 올림픽 조형물의 세척작업을 진행한다. 권현구 기자

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