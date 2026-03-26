고위공직자 재산 평균 21억원… 1587억 이세웅 평북지사 ‘1위’
재산 공개 대상 고위 공직자가 신고한 재산의 평균액이 20억9563만원인 것으로 집계됐다. 이는 이들의 직전 신고 재산 대비 1억4870만원 증가한 액수다. 코스피지수와 부동산값 상승세가 영향을 미친 것으로 보인다.
정부공직자윤리위원회는 26일 관보와 공직윤리 시스템을 통해 고위 공직자 1903명의 재산 신고 내역을 공개했다. 행정부 소속 정무직, 고위공무원단 가등급, 국립대학 총장, 공직 유관단체장, 광역·기초지방자치단체장, 광역의회 의원, 시·도교육감 등이 공개 대상에 포함됐다. 이들은 지난해 12월 31일 재산 사항을 신고했다.
신고 재산은 본인과 배우자, 직계존·비속의 재산을 합친 액수다. 평균 신고 재산인 20억9563만원의 소유자를 살펴보면 본인 11억5212만원, 배우자 7억6112만원, 직계존·비속 1억8239만원이었다.
이번 재산 1인당 평균 신고액은 개별 고위 공직자의 직전 신고액과 비교하면 1억4870만원 많아졌다. 재산 증가 요인은 주식 가격 상승, 저축 등에 따른 순재산 증가 1억944만원과 주택 공시가격, 토지 개별공시지가 상승에 따른 가액 변동 3926만원으로 분석됐다.
재산이 가장 많은 고위 공직자는 이세웅 평안북도지사였다. 그는 1587억2484만원을 신고했다. 직전 신고액보다 540억3896만원 증가했다. 주식, 채권 등 보유 증권이 1063억5479만원으로 이전보다 542억4505만원 늘어난 영향으로 보인다.
조성명 서울 강남구청장 462억6049만원, 이찬진 금융감독원장 407억3228만원, 김성수 경기도의원 324억718만원이 뒤를 이었다.
내각에서는 한성숙 중소벤처기업부 장관 223억157만원과 최휘영 문화체육관광부 장관 177억4968만원 순으로 재산이 많았다. 최 장관의 경우 재산이 지난 공개 때보다 61억2315만원 줄었다. 최 장관이 직무 관련성이 있다고 판단된 놀유니버스 주식 44만5086주를 백지신탁했기 때문으로 풀이된다.
이밖에 김민석 국무총리 3억3090만원, 구윤철 재정경제부 장관 51억8881만원, 윤호중 행정안전부 장관 23억7961만원, 정성호 법무부 장관 48억3104만원, 안규백 국방부 장관 74억391만원 등이다.
광역자치단체장은 오세훈 서울시장 72억8961만원, 박형준 부산시장 55억2992만원, 김진태 강원도지사 43억9274만원, 김동연 경기도지사 37억9810만원 등의 순이다.
대법원 공직자윤리위원회도 고위 법관 136명의 재산을 공개했다. 이들의 평균 재산은 44억4961만원이었다. 100억원 이상의 자산을 보유한 고위 법관은 이숙연 대법관 등 8명이다. 그중 재산이 가장 많은 법관은 388억1189만원을 신고한 임해지 대구가정법원장이다. 임상기 수원지방법원장은 3억66만원을 신고해 재산 총액이 가장 적었다.
검찰 고위 간부 중에서는 구자현 검찰총장 직무대행 28억6146만원, 박철우 서울중앙지검장 16억3187만원, 김태훈 대전고검장 89억7543만원, 임은정 서울동부지검장 11억9490만원을 신고했다.
김용헌 성윤수 기자 yong@kmib.co.kr
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