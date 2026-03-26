“뭐하러 키워주나”… 국조특위 ‘한동훈 증인 딜레마’

韓 “나를 1호 증인 불러 달라”

핵심 인물이지만 직접상대 부담

조작기소 국조 시작부터 난감

여야 모두 “대응 않는 게 상책”

사진=권현구 기자

국회 ‘윤석열정권 정치검찰 조작기소 국정조사’ 특별위원회가 25일 본격 활동에 들어갔지만 여야는 “1호 증인으로 불러 달라”는 한동훈(사진) 전 국민의힘 대표 문제로 시작부터 난처한 처지에 놓였다. 여당은 ‘조작기소’라고 주장하는 사건들의 총괄 책임자였던 한 전 대표를 추궁해야 하지만 직접 상대하긴 껄끄럽다는 분위기다. 야당 역시 ‘공격수’가 마땅치 않은 상황임에도 한 전 대표의 존재감을 키워주는 모양새는 피하고 싶다는 기류가 강하다.



한 전 대표는 윤석열정부 당시 법무부 장관이었던 만큼 자신을 국정조사 증인으로 채택하라고 촉구하고 있다. 그는 전날 페이스북에서 “겁먹고 도망가지 말고 1호 증인으로 부르라고 해도 조용하더니, 102명이나 증인 신청하면서 정작 저만 쏙 뺐다”며 “그 많은 의석수가 참 부끄럽다. 도망 다니지 말고 저를 불러 달라”고 요청했다.



민주당은 ‘대응하지 않는 것이 상책’이라는 입장이다. 국조특위 민주당 관계자는 국민일보에 “한 전 대표를 이길 사람이 없어서가 아니라 그냥 무시하는 게 맞기 때문에 부르지 않는 것”이라고 말했다. 지도부 관계자도 “조작 사실이 밝혀지면 (한 전 대표는) 책임자로서 책임만 지면 된다”며 “국정조사장이 정치투쟁의 장소로 변질돼선 안 된다”고 말했다.





계파 갈등으로 내홍을 겪는 국민의힘 입장도 군색하긴 마찬가지다. 국민의힘 관계자는 “밖에서 뭐라 떠들든 굳이 지도부가 한 전 대표나 친한(친한동훈)계에 대응해 줄 필요는 없다”고 말했다. 다만 내부에선 한 전 대표를 불러 조작기소가 아니었음을 밝혀야 한다는 목소리도 있는 것으로 전해졌다.



조작기소 국조특위는 오는 5월 8일까지 대장동 및 위례신도시 개발비리 의혹 등 7개 사건을 대상으로 국정조사를 진행한다. 이 대통령 관련 사건은 쌍방울 사건을 제외하곤 모두 한 전 대표가 법무부 장관 재임 시절 기소한 사건이다. 이날 국민의힘 퇴장 속에 민주당 주도로 의결된 국정조사 세부계획서에 따르면 다음 달 3일과 7일 유관기관 보고가 진행되고, 14일 쌍방울 대북송금 사건, 16일 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 사건, 21일 서해 공무원 피격·통계조작·‘윤석열 명예훼손’ 허위보도 사건 청문회가 진행된다. 28일 종합 청문회 이후 30일에는 결과보고서를 채택한다는 계획이다.



특위는 또 박상용·엄희준 검사 등 이 대통령 관련 사건을 수사한 검사를 포함한 102명의 증인 명단을 의결했다. 박 검사는 ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 사건을 수사했다. 특위는 이른바 ‘연어 술자리 의혹’ 등 이 사건 수사 과정에서 사건 관련자를 회유하거나 특정 진술을 유도하려 했는지를 캐묻기 위해 박 검사를 증인 명단에 넣었다. 국민의힘은 이번 국정조사가 관련법상 조사 제한 대상인 ‘재판 중인 사건에 관여할 목적’에 해당한다며 헌법재판소에 권한쟁의심판 청구와 효력정지 가처분을 신청했다.



한웅희 이형민 기자 han@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회부 한웅희 기자 han@kmib.co.kr 658 응원 하기 충실히 듣고 올바르게 쓰겠습니다. 국회 ‘윤석열정권 정치검찰 조작기소 국정조사’ 특별위원회가 25일 본격 활동에 들어갔지만 여야는 “1호 증인으로 불러 달라”는 한동훈() 전 국민의힘 대표 문제로 시작부터 난처한 처지에 놓였다. 여당은 ‘조작기소’라고 주장하는 사건들의 총괄 책임자였던 한 전 대표를 추궁해야 하지만 직접 상대하긴 껄끄럽다는 분위기다. 야당 역시 ‘공격수’가 마땅치 않은 상황임에도 한 전 대표의 존재감을 키워주는 모양새는 피하고 싶다는 기류가 강하다.한 전 대표는 윤석열정부 당시 법무부 장관이었던 만큼 자신을 국정조사 증인으로 채택하라고 촉구하고 있다. 그는 전날 페이스북에서 “겁먹고 도망가지 말고 1호 증인으로 부르라고 해도 조용하더니, 102명이나 증인 신청하면서 정작 저만 쏙 뺐다”며 “그 많은 의석수가 참 부끄럽다. 도망 다니지 말고 저를 불러 달라”고 요청했다.민주당은 ‘대응하지 않는 것이 상책’이라는 입장이다. 국조특위 민주당 관계자는 국민일보에 “한 전 대표를 이길 사람이 없어서가 아니라 그냥 무시하는 게 맞기 때문에 부르지 않는 것”이라고 말했다. 지도부 관계자도 “조작 사실이 밝혀지면 (한 전 대표는) 책임자로서 책임만 지면 된다”며 “국정조사장이 정치투쟁의 장소로 변질돼선 안 된다”고 말했다.계파 갈등으로 내홍을 겪는 국민의힘 입장도 군색하긴 마찬가지다. 국민의힘 관계자는 “밖에서 뭐라 떠들든 굳이 지도부가 한 전 대표나 친한(친한동훈)계에 대응해 줄 필요는 없다”고 말했다. 다만 내부에선 한 전 대표를 불러 조작기소가 아니었음을 밝혀야 한다는 목소리도 있는 것으로 전해졌다.조작기소 국조특위는 오는 5월 8일까지 대장동 및 위례신도시 개발비리 의혹 등 7개 사건을 대상으로 국정조사를 진행한다. 이 대통령 관련 사건은 쌍방울 사건을 제외하곤 모두 한 전 대표가 법무부 장관 재임 시절 기소한 사건이다. 이날 국민의힘 퇴장 속에 민주당 주도로 의결된 국정조사 세부계획서에 따르면 다음 달 3일과 7일 유관기관 보고가 진행되고, 14일 쌍방울 대북송금 사건, 16일 대장동·김용 전 민주연구원 부원장·위례신도시 사건, 21일 서해 공무원 피격·통계조작·‘윤석열 명예훼손’ 허위보도 사건 청문회가 진행된다. 28일 종합 청문회 이후 30일에는 결과보고서를 채택한다는 계획이다.특위는 또 박상용·엄희준 검사 등 이 대통령 관련 사건을 수사한 검사를 포함한 102명의 증인 명단을 의결했다. 박 검사는 ‘쌍방울 대북송금 의혹’ 사건을 수사했다. 특위는 이른바 ‘연어 술자리 의혹’ 등 이 사건 수사 과정에서 사건 관련자를 회유하거나 특정 진술을 유도하려 했는지를 캐묻기 위해 박 검사를 증인 명단에 넣었다. 국민의힘은 이번 국정조사가 관련법상 조사 제한 대상인 ‘재판 중인 사건에 관여할 목적’에 해당한다며 헌법재판소에 권한쟁의심판 청구와 효력정지 가처분을 신청했다.한웅희 이형민 기자 han@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지