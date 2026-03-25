[단독] 대덕산단 절반 ‘안전관리계획서 無’… ‘74명 사상’ 참사 낳은 제도 사각지대
‘안전공업’도 계획서 제출 안해
지침 시행 전 입주사 의무 면제
지난 20일 화재로 74명의 사상자가 발생한 안전공업을 비롯해 대전 대덕산업단지 입주기업 상당수가 화재 등 유사시 대응 방안 등을 담은 안전관리계획서 제출 의무 대상에서 빠져 있는 것으로 확인됐다. 현행법은 산단 입주기업이 산단 관리기관에 안전관리계획서를 반드시 제출하도록 규정하고 있지만 법이 바뀌기 전 입주한 기업에는 제출 의무를 부과하지 않았기 때문이다.
25일 국민일보 취재에 따르면 안전공업은 대덕산단 입주업체 관리기관인 대덕산업단지관리공단(이하 공단)에 안전관리계획서를 제출하지 않았다. 안전관리계획서는 현행 산업집적법에 따라 산단에 공장을 지은 기업이 공단에 제출해야 하는 문서다. 기업이 미리 인화·발화성 위험물질 관련 법령 준수 여부를 점검하고, 유사시 근로자 대피 및 긴급 상황 전파 등 조치 계획을 세우도록 하려는 취지다. 안전 점검·교육 등 응급 상황 대처 방안도 담긴다.
안전공업이 안전관리계획서를 제출하지 않은 건 안전관리계획서 제출을 의무화한 현행 산업단지 관리지침이 안전공업의 대덕산단 입주(2008년 1월) 이후인 2014년 9월부터 시행됐기 때문이다. 그 이전에 입주한 기업에는 안전관리계획서 제출 의무가 소급 적용되지 않았다. 공단 관계자는 “안전공업이 해당 규정이 시행되기 전 입주했기 때문에 (안전관리계획서를) 받지 않은 것”이라고 설명했다.
안전공업뿐 아니라 대덕산단에 입주한 다른 기업들도 안전관리계획서를 제출하지 않은 곳이 수두룩하다. 국민일보가 대덕산단 입주기업 365곳 가운데 100곳을 무작위로 뽑아 안전관리계획서 제출 대상 여부를 확인한 결과 49곳이 2014년 9월 이전 입주로 제출 의무 대상이 아니었다. 이들 기업 중에는 안전공업처럼 금속·기계를 가공하거나 나트륨 등 위험물을 취급하는 곳이 상당수다.
류상일 동의대 소방방재행정학과 교수는 “같은 산단 내에서 먼저 입주한 기업만 안전관리계획서 제출 대상에서 빠져 있는 건 제도적 허점”이라며 “관리기관의 책임을 명확히 하는 등의 법 정비가 필요하다”고 말했다.
이정헌 기자 hlee@kmib.co.kr
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