“언제 줄지, 얼마를 받을지 모르는데… 누가 주문하겠어요”

나프타 수급 비상… 광장·방산시장 ‘비니루 골목’ 르포



“공장서 가격을 40%나 올렸어요”

1인 1~2개… 아예 판매량 제한도

기후부 “10여개 품목 수급 관리”

미국·이란 전쟁으로 인한 나프타 수급 불안 영향으로 서울 중구 방산시장에 있는 ‘비니루 골목’이 25일 손님 한 명 없이 한산한 모습을 보이고 있다. 김연우 기자

중동 전쟁 장기화로 시작된 나프타 수급 불안이 플라스틱·비닐 등 관련 제품을 판매하는 서울 방산시장과 광장시장 인근 ‘비니루 골목’으로 번지고 있다. 나프타 공급 일정과 가격 변동성이 커지면서 관련 제품을 파는 소상공인도 고객 주문을 쉽사리 받지 못하는 등 혼란이 이어지고 있다. 정부는 종량제 봉투 등 10개 품목을 핵심 관리 품목으로 지정해 공급 안정성을 확보하겠다는 방침이다.



30년 넘게 서울 중구 방산시장에서 비닐 도소매 업체를 운영 중인 A씨(72)는 요즘 매일 공급사에서 팩스를 받는다. 비닐 원료인 나프타 확보가 어려워 가격을 인상할 수밖에 없다는 공문이다. 문제는 오른 가격을 감당하더라도 제품을 언제 받을지 알 수 없다는 점이다. 이전에는 넉넉히 일주일이면 받을 수 있던 제품도 이제는 최소 한 달 이상이 걸리다 보니 견적을 문의하는 손님에게도 확답을 줄 수 없다. 제품을 받는 시점의 나프타 가격이 얼마나 오를지 알 수 없기 때문이다. A씨는 25일 “경기가 안 좋아서 손님이 줄었는데 공급줄까지 막히니 어찌해야 할지 모르겠다”며 “언제 (제품을) 줄지, 얼마를 받을지 확답을 못 주니 손님들도 주문을 망설인다”고 말했다.



공급 불안에 시달리는 건 A씨만의 이야기가 아니다. 서울 종로구 광장시장에서 16년째 비닐을 판매 중인 신모(51)씨의 고민도 같다. 최근 그는 이른바 ‘뽁뽁이’로 불리는 에어롤의 가격을 개당 4000원에서 4500원으로 인상했다. 마진을 줄여가며 가격 인상 폭을 최소화했지만 손님들은 비싸다며 불만을 내비친다. 신씨는 “공장에서 물량이 부족하다며 가격을 40% 올렸다”며 “최근에는 인사동에서 그림 포장할 비닐을 달라고 했지만 물량이 없어서 못 줬다”고 전했다.



재고 확보가 불확실하다 보니 부득이 판매량에 제한을 거는 가게들도 속속 나온다. 방산시장에서 비닐 원단을 공급하는 B씨는 “전에는 달라는 대로 줬는데 이제 1~2개만 판매하려 한다”며 “몇 달만 장사하고 그만두는 게 아니기 때문에 한 사람에게 물량을 몰아줄 수는 없다”고 말했다. 그는 이 같은 사정을 담은 현수막을 걸어 가게에 걸어놓을 예정이라고 밝혔다.



비니루 골목의 한 상점 앞에 비닐과 플라스틱 제품이 쌓여 있는 모습. 김연우 기자

포장 용기 등 플라스틱을 함께 취급하는 가게 역시 마찬가지 상황이다. 비닐과 플라스틱의 원료는 모두 나프타다. 방산시장에서 비닐과 포장 용기를 모두 판매하는 C씨(43)는 지난 18일 비닐 원단 공급 업체로부터 가격 인상 공문을 받았다. 이날은 포장용기 업체가 가격 인상 공문을 보내왔다. 그는 “개인이나 공장 하나가 해결할 수 있는 문제가 아닌 것 같다”며 “정부 차원의 대책을 내놨으면 좋겠다”고 호소했다.



나프타 수급 불안이 실물경제로 확산하자 정부는 핵심 품목을 지정해 관리에 나섰다. 기후에너지환경부는 이날 에너지비상대응반 첫 회의에서 공급망 충격 우려가 큰 핵심 관리 품목의 수급 현황을 점검했다. 집중 관리 품목은 차량용 요소수, 종량제 봉투, 발전소 기동용 유류·암모니아수·무수암모니아·요소수, 수송용 수소, 집단에너지용 액화천연가스(LNG), 풍력·태양광 핵심 기자재 등 10개다. 정부는 이 품목들에 대해 수급 상황을 지속 관리할 방침이다.



종량제봉투 품절·사재기는 일시적 현상이라는 게 정부 판단이다. 기후부는 “기초지방정부별 종량제 봉투 완제품 재고량이 전국 평균 3개월 치 이상으로 공급에 문제가 없다”며 “6개월 치 이상을 보유한 곳도 전체 228곳 기초지방정부 중 123곳(54%)”이라고 밝혔다.



이호현 기후부 2차관은 “현재 중동 전쟁 상황이 엄중하고 불확실성이 높은 상황”이라며 “에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력 공급을 위해 모든 정책 역량을 집중하겠다”고 강조했다.



권민지 김연우 기자, 세종=김윤 기자 10000g@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 중동 전쟁 장기화로 시작된 나프타 수급 불안이 플라스틱·비닐 등 관련 제품을 판매하는 서울 방산시장과 광장시장 인근 ‘비니루 골목’으로 번지고 있다. 나프타 공급 일정과 가격 변동성이 커지면서 관련 제품을 파는 소상공인도 고객 주문을 쉽사리 받지 못하는 등 혼란이 이어지고 있다. 정부는 종량제 봉투 등 10개 품목을 핵심 관리 품목으로 지정해 공급 안정성을 확보하겠다는 방침이다.30년 넘게 서울 중구 방산시장에서 비닐 도소매 업체를 운영 중인 A씨(72)는 요즘 매일 공급사에서 팩스를 받는다. 비닐 원료인 나프타 확보가 어려워 가격을 인상할 수밖에 없다는 공문이다. 문제는 오른 가격을 감당하더라도 제품을 언제 받을지 알 수 없다는 점이다. 이전에는 넉넉히 일주일이면 받을 수 있던 제품도 이제는 최소 한 달 이상이 걸리다 보니 견적을 문의하는 손님에게도 확답을 줄 수 없다. 제품을 받는 시점의 나프타 가격이 얼마나 오를지 알 수 없기 때문이다. A씨는 25일 “경기가 안 좋아서 손님이 줄었는데 공급줄까지 막히니 어찌해야 할지 모르겠다”며 “언제 (제품을) 줄지, 얼마를 받을지 확답을 못 주니 손님들도 주문을 망설인다”고 말했다.공급 불안에 시달리는 건 A씨만의 이야기가 아니다. 서울 종로구 광장시장에서 16년째 비닐을 판매 중인 신모(51)씨의 고민도 같다. 최근 그는 이른바 ‘뽁뽁이’로 불리는 에어롤의 가격을 개당 4000원에서 4500원으로 인상했다. 마진을 줄여가며 가격 인상 폭을 최소화했지만 손님들은 비싸다며 불만을 내비친다. 신씨는 “공장에서 물량이 부족하다며 가격을 40% 올렸다”며 “최근에는 인사동에서 그림 포장할 비닐을 달라고 했지만 물량이 없어서 못 줬다”고 전했다.재고 확보가 불확실하다 보니 부득이 판매량에 제한을 거는 가게들도 속속 나온다. 방산시장에서 비닐 원단을 공급하는 B씨는 “전에는 달라는 대로 줬는데 이제 1~2개만 판매하려 한다”며 “몇 달만 장사하고 그만두는 게 아니기 때문에 한 사람에게 물량을 몰아줄 수는 없다”고 말했다. 그는 이 같은 사정을 담은 현수막을 걸어 가게에 걸어놓을 예정이라고 밝혔다.포장 용기 등 플라스틱을 함께 취급하는 가게 역시 마찬가지 상황이다. 비닐과 플라스틱의 원료는 모두 나프타다. 방산시장에서 비닐과 포장 용기를 모두 판매하는 C씨(43)는 지난 18일 비닐 원단 공급 업체로부터 가격 인상 공문을 받았다. 이날은 포장용기 업체가 가격 인상 공문을 보내왔다. 그는 “개인이나 공장 하나가 해결할 수 있는 문제가 아닌 것 같다”며 “정부 차원의 대책을 내놨으면 좋겠다”고 호소했다.나프타 수급 불안이 실물경제로 확산하자 정부는 핵심 품목을 지정해 관리에 나섰다. 기후에너지환경부는 이날 에너지비상대응반 첫 회의에서 공급망 충격 우려가 큰 핵심 관리 품목의 수급 현황을 점검했다. 집중 관리 품목은 차량용 요소수, 종량제 봉투, 발전소 기동용 유류·암모니아수·무수암모니아·요소수, 수송용 수소, 집단에너지용 액화천연가스(LNG), 풍력·태양광 핵심 기자재 등 10개다. 정부는 이 품목들에 대해 수급 상황을 지속 관리할 방침이다.종량제봉투 품절·사재기는 일시적 현상이라는 게 정부 판단이다. 기후부는 “기초지방정부별 종량제 봉투 완제품 재고량이 전국 평균 3개월 치 이상으로 공급에 문제가 없다”며 “6개월 치 이상을 보유한 곳도 전체 228곳 기초지방정부 중 123곳(54%)”이라고 밝혔다.이호현 기후부 2차관은 “현재 중동 전쟁 상황이 엄중하고 불확실성이 높은 상황”이라며 “에너지산업에 미치는 영향을 최소화하고 안정적인 전력 공급을 위해 모든 정책 역량을 집중하겠다”고 강조했다.권민지 김연우 기자, 세종=김윤 기자 10000g@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지