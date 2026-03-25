“전쟁 여파 6개월까지 갈 수 있다” 靑, 상황실 추가 설치… 추경도 속도
삼성, SK 등 기업들 에너지 절감 동참
청와대가 중동 전쟁 장기화에 대비해 이재명 대통령이 주재하는 비상경제점검회의와 함께 비상경제본부, 비상경제상황실까지 3중 위기대응 체제를 가동한다.
홍익표 정무수석은 25일 “강훈식 비서실장이 중심이 되는 비상경제상황실을 설치, 중동 정세에 따른 국내외 상황을 더욱 엄중하게 관리해 나가겠다”고 밝혔다. 비상경제점검회의 산하에 설치되는 비상경제상황실은 강 실장이 상황실장으로 조직을 이끌며, 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장이 부실장을 맡는다. 홍 수석은 총괄간사를, 김정우 국정상황실장이 실무간사 역할을 한다.
상황실은 거시경제 물가 대응반, 에너지 수급반, 금융 안정반, 민생 복지반, 해외 상황 관리반 등 5개의 실무대응반을 운영한다. 청와대 수석비서관급 참모가 각 대응반 반장을 맡아 지휘한다. 실무대응반 활동은 매일 아침 청와대 현안점검회의에 보고될 예정이다. 홍 수석은 “정부는 (전쟁 여파가) 최소 3개월, 길게는 6개월까지 미칠 수 있다는 점을 염두에 두고 다양한 시나리오별 대응 방안을 준비 중”이라고 말했다.
정부도 김민석 국무총리가 주도하는 비상경제본부를 꾸리고 국가 대응 역량을 집중하기로 했다. 기존의 경제부총리 주재 비상경제장관회의를 총리 주재로 격상 및 확대·개편한 것이다. ‘전쟁 추경(추가경정예산안)’ 편성·집행도 더 속도를 낸다. 홍 수석은 추경 편성과 관련해 “일단 31일 국무회의 의결을 목표로 하고 있다”고 말했다.
기업도 정부의 에너지 절감 정책에 적극 동참키로 했다. 삼성은 26일부터 국내 모든 사업장에서 차량 10부제를 시행한다. 사업장 내 야외 조경과 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명을 50% 끄고 휴일 미사용 주차 공간은 폐쇄·소등한다. SK그룹은 차량 5부제를 시행하고 점심시간과 퇴근 후 전체 소등을 의무화한다. LG와 한화도 차량 10부제를 도입하기로 했다. HD현대는 차량 10부제와 함께 비닐·플라스틱 등 석유화학 파생 상품 사용 절감책을 시행 중이다.
최승욱 권지혜 기자 applesu@kmib.co.kr
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