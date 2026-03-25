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“반세기 꿈꿔온 자주국방 염원… K방산 새 지평 열었다”

입력:2026-03-25 19:02
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李, KF-21 양산1호기 출고식

“25년 끈질긴 땀과 노력의 결실
우리하늘 지킬 무기 갖게 돼
세계 방산 강국과 어깨 나란히”

이재명 대통령이 25일 경남 사천시 한국우주항공산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 축사를 하고 있다. KF-21은 국내 독자 기술로만 개발된 최초의 한국형 전투기다. 최고속도는 마하 1.8(시속 2200㎞), 최대항속거리는 2900㎞에 달한다. 사천=김지훈 기자

이재명 대통령이 국산 전투기 KF-21 양산 1호기 출고를 축하하며 “마침내 대한민국이 땅과 바다에 이어 하늘에서도 우리 기술과 의지로 평화를 지킬 무기를 갖게 됐다”고 밝혔다.

이 대통령은 경남 사천 한국우주항공산업(KAI)에서 열린 출고식에서 “대한민국의 독자 기술로 설계하고, 우리 손으로 직접 만든 KF-21이 마침내 출고된다”며 “여러분 앞에 당당히 서 있는 이 전투기는 우리가 반세기 넘게 꿈꿔 온 자주국방의 뜨거운 염원을 담고 있다”고 말했다. 그러면서 “이 역사적인 순간을 5200만 국민과 함께 진심으로 축하한다”고 말했다.


이 대통령은 “외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 나라가 이제는 독자 기술로 첨단무기를 직접 만들고, 세계 각국이 그 무기를 먼저 찾는 나라가 됐다”고 평가했다. 이어 “2001년 김대중 대통령이 국산 전투기 개발 프로젝트를 천명한 이래 숱한 난관에도 우리 연구진과 군 관계자들이 포기하지 않고 불가능을 현실로 만들었다”며 “25년이라는 긴 시간 수많은 땀과 노력이 이 순간을 만든 것”이라고 강조했다.

25일 경남 사천 한국항공우주산업에서 KF-21 양산 1호기가 공개되고 있다. 사천=김지훈 기자

이 대통령은 “KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다”고 말했다. 이어 “KF-21은 이미 출고 전부터 세계 각국의 뜨거운 관심을 받아 왔다”며 “정부는 KF-21의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다”고 말했다. 또 “여기서 안주하지 않고 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 ‘K방산’의 경쟁력을 더욱 높여갈 것”이라고 말했다. 이 대통령은 기념식 후 KF-21 1호기 생산 현장을 시찰했다. 영국, 페루, 일본, 캐나다 대사 등 출고식 참석 주요국 외교사절단이 동행했다. KF-21 개발은 2015년부터 본격화됐으며 그간 총 6대의 시제기로 지상시험 955회, 비행시험 1601회를 거쳤다. 양산 1호기는 성능 확인 과정을 거쳐 오는 9월 공군에 실전배치된다.

최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr

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