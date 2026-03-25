“반세기 꿈꿔온 자주국방 염원… K방산 새 지평 열었다”

李, KF-21 양산1호기 출고식



“25년 끈질긴 땀과 노력의 결실

우리하늘 지킬 무기 갖게 돼

세계 방산 강국과 어깨 나란히”

이재명 대통령이 25일 경남 사천시 한국우주항공산업(KAI)에서 열린 KF-21 양산 1호기 출고식에서 축사를 하고 있다. KF-21은 국내 독자 기술로만 개발된 최초의 한국형 전투기다. 최고속도는 마하 1.8(시속 2200㎞), 최대항속거리는 2900㎞에 달한다. 사천=김지훈 기자

이재명 대통령이 국산 전투기 KF-21 양산 1호기 출고를 축하하며 “마침내 대한민국이 땅과 바다에 이어 하늘에서도 우리 기술과 의지로 평화를 지킬 무기를 갖게 됐다”고 밝혔다.



이 대통령은 경남 사천 한국우주항공산업(KAI)에서 열린 출고식에서 “대한민국의 독자 기술로 설계하고, 우리 손으로 직접 만든 KF-21이 마침내 출고된다”며 “여러분 앞에 당당히 서 있는 이 전투기는 우리가 반세기 넘게 꿈꿔 온 자주국방의 뜨거운 염원을 담고 있다”고 말했다. 그러면서 “이 역사적인 순간을 5200만 국민과 함께 진심으로 축하한다”고 말했다.





이 대통령은 “외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 나라가 이제는 독자 기술로 첨단무기를 직접 만들고, 세계 각국이 그 무기를 먼저 찾는 나라가 됐다”고 평가했다. 이어 “2001년 김대중 대통령이 국산 전투기 개발 프로젝트를 천명한 이래 숱한 난관에도 우리 연구진과 군 관계자들이 포기하지 않고 불가능을 현실로 만들었다”며 “25년이라는 긴 시간 수많은 땀과 노력이 이 순간을 만든 것”이라고 강조했다.



25일 경남 사천 한국항공우주산업에서 KF-21 양산 1호기가 공개되고 있다. 사천=김지훈 기자

이 대통령은 “KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다”고 말했다. 이어 “KF-21은 이미 출고 전부터 세계 각국의 뜨거운 관심을 받아 왔다”며 “정부는 KF-21의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다”고 말했다. 또 “여기서 안주하지 않고 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 ‘K방산’의 경쟁력을 더욱 높여갈 것”이라고 말했다. 이 대통령은 기념식 후 KF-21 1호기 생산 현장을 시찰했다. 영국, 페루, 일본, 캐나다 대사 등 출고식 참석 주요국 외교사절단이 동행했다. KF-21 개발은 2015년부터 본격화됐으며 그간 총 6대의 시제기로 지상시험 955회, 비행시험 1601회를 거쳤다. 양산 1호기는 성능 확인 과정을 거쳐 오는 9월 공군에 실전배치된다.



최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 국산 전투기 KF-21 양산 1호기 출고를 축하하며 “마침내 대한민국이 땅과 바다에 이어 하늘에서도 우리 기술과 의지로 평화를 지킬 무기를 갖게 됐다”고 밝혔다.이 대통령은 경남 사천 한국우주항공산업(KAI)에서 열린 출고식에서 “대한민국의 독자 기술로 설계하고, 우리 손으로 직접 만든 KF-21이 마침내 출고된다”며 “여러분 앞에 당당히 서 있는 이 전투기는 우리가 반세기 넘게 꿈꿔 온 자주국방의 뜨거운 염원을 담고 있다”고 말했다. 그러면서 “이 역사적인 순간을 5200만 국민과 함께 진심으로 축하한다”고 말했다.이 대통령은 “외국의 원조 무기에 국방을 의존하던 나라가 이제는 독자 기술로 첨단무기를 직접 만들고, 세계 각국이 그 무기를 먼저 찾는 나라가 됐다”고 평가했다. 이어 “2001년 김대중 대통령이 국산 전투기 개발 프로젝트를 천명한 이래 숱한 난관에도 우리 연구진과 군 관계자들이 포기하지 않고 불가능을 현실로 만들었다”며 “25년이라는 긴 시간 수많은 땀과 노력이 이 순간을 만든 것”이라고 강조했다.이 대통령은 “KF-21의 성공은 단순한 국방력 강화가 아니라 대한민국이 세계 유수의 방산 강국과 당당히 경쟁할 수 있는 새 동력을 확보했음을 의미한다”고 말했다. 이어 “KF-21은 이미 출고 전부터 세계 각국의 뜨거운 관심을 받아 왔다”며 “정부는 KF-21의 성공을 방위산업 4대 강국 도약을 향한 든든한 발판으로 삼겠다”고 말했다. 또 “여기서 안주하지 않고 협력국에 세계 최고의 무기체계뿐만 아니라 우리가 가진 기술과 개발 과정의 경험을 함께 공유해 ‘K방산’의 경쟁력을 더욱 높여갈 것”이라고 말했다. 이 대통령은 기념식 후 KF-21 1호기 생산 현장을 시찰했다. 영국, 페루, 일본, 캐나다 대사 등 출고식 참석 주요국 외교사절단이 동행했다. KF-21 개발은 2015년부터 본격화됐으며 그간 총 6대의 시제기로 지상시험 955회, 비행시험 1601회를 거쳤다. 양산 1호기는 성능 확인 과정을 거쳐 오는 9월 공군에 실전배치된다.최승욱 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지