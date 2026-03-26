“순현금 100조 이상 확보”… SK하이닉스 ‘美 상장’ 승부수
올 ADR 상장 목표… 재무체력 강화
대규모 실탄 마련 AI메모리 투자
“HBM 1등 유지”… 액면분할 신중
SK하이닉스가 ‘순현금 100조원 이상 확보’라는 공격적인 목표를 내걸었다. 폭발적인 인공지능(AI) 메모리 반도체 수요에 대응할 대규모 ‘투자 실탄’을 마련하겠다는 구상이다. 특히 투자 재원을 글로벌 자본 시장에서 직접 조달하기 위해 연내 미국 증시 상장 절차에도 착수했다.
곽노정 SK하이닉스 사장은 25일 경기도 이천 SK하이닉스 본사에서 열린 제78기 정기 주주총회에서 “메모리 생산에 필요한 클린룸 면적 및 단위당 신규 투자비가 빠르게 증가하고 있다. 현재 재무 건전성이 개선되고 있지만 글로벌 톱 기업들과 비교하면 여전히 부족한 수준”이라며 “한 단계 강화된 재무 체력을 위해 순현금을 100조원 이상 확보할 것”이라고 밝혔다.
그는 이어 “생산 기반을 강화할 용인 반도체 클러스터와 청주 P&T7, 첨단 패키징 기술에 대응하는 미국 어드밴스드 패키징 공장으로 생산 거점을 다변화해 전·후공정을 아우르는 글로벌 제조 경쟁력을 확보하겠다”며 “충분한 수준의 현금은 미래 성장을 위한 전략적 자산인 동시에 시장 불확실성을 대비하기 위한 훌륭한 보험”이라고 강조했다.
앞서 SK하이닉스는 2019년 2분기 순부채 상태로 접어들었다가 지난해 3분기에야 처음으로 현금 및 현금성 자산이 차입금을 넘어서는 ‘순현금’을 달성했다. 지난해 말 기준 SK하이닉스의 순현금은 약 12조7000억원이다.
미국 주식예탁증서(ADR) 상장도 본격화한다. 곽 사장은 “어제 ADR 상장을 위한 공모 등록신청서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 비공개 제출했다”며 “올해 하반기 상장을 목표로 준비 중”이라고 말했다. 그러면서 “발행 규모와 방식, 일정 등은 아직 확정되지 않았으나 주주가치 제고에 도움이 되는 방향으로 추진할 것”이라고 덧붙였다.
ADR은 해외 기업이 미국 증시에서 자사 주식을 거래할 수 있도록 발행하는 증권이다. ADR 상장 시 SK하이닉스는 글로벌 투자자들의 접근성을 크게 넓히는 발판을 마련하게 된다. 전 세계 기관·개인 투자자의 자금 유입을 촉진하고, 안정적인 달러 기반 자금 조달 창구를 확보해 환율 변동 부담도 낮출 수 있다. 대만 TSMC나 네덜란드 ASML 등도 ADR 방식으로 상장했다. 기업 가치 재평가도 가능하다. 실제 SK하이닉스의 주가수익비율(PER)은 5.7배로 메모리 반도체 3위인 미국 마이크론(12.1배)의 절반에도 미치지 못한다.
다만 상장 방식을 두고 주총 자리에서도 비판 목소리가 나왔다. 보유 자사주 활용 등이 아닌 신주 발행을 통한 ADR 상장은 기존 주주들의 지분가치를 희석시킬 우려가 있다는 지적이다. 이에 곽 사장은 “주주환원과 현금 확보는 순서의 문제다. 목표로 하는 현금이 규모가 있어 순서가 바뀌었을 뿐이며 결과적으로 주주환원을 확대해나갈 것”이라며 “조금만 시간을 두고 지켜봐 달라”고 설명했다. 주식 액면분할과 관련해서는 “현재로선 계획이 없다”며 “신중하게 검토할 것”이라고 언급했다.
SK하이닉스는 올해도 메모리 리더십 수성에 문제 없을 것이라는 자신감을 드러냈다. 곽 사장은 “HBM4(6세대 고대역폭메모리), HBM4E, 맞춤형 HBM을 차질 없이 준비해 확고한 HBM 1등 리더십을 유지하고 AI D램 및 낸드로 시장 주도권을 강화하겠다”고 말했다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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