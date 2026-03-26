첫 상대 탐색·전력 정비… 바빠진 홍명보호
[And 스포츠]
월드컵 A조 막차 놓고 격돌… 전력 분석 예정
이달 A매치 기간 마지막 선수단 점검 나서
이강인 큰 부상 피해 합류… 황인범 대타 고심
2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미월드컵 개막이 석 달여 앞으로 다가온 가운데 홍명보호의 조별리그 첫 상대가 드디어 결정된다.
월드컵 A조의 남은 한 자리를 가리는 유럽 플레이오프(PO) 패스 D 준결승이 27일(한국시간) 열린다. 덴마크와 북마케도니아, 체코와 아일랜드가 맞붙는다. 여기서 승리한 두 팀은 다음 달 1일 결승전에서 본선행 티켓을 놓고 격돌한다. 사상 최초로 48개국 체제로 열리는 이번 월드컵에서 현재 42개 팀이 결정됐다. 이번 유럽 PO를 통해 4개국, 대륙간 PO를 통해 2개국이 합류한다.
한국 대표팀 코치진은 이번 유럽 PO 경기를 직접 관전하며 전력 분석에 나설 예정이다. 한국은 이번 대회 조별리그에서 유럽 PO 패스 D 승자와 첫 경기를 치른다. 이어 개최국인 멕시코와 남아프리카공화국을 차례로 만난다. 첫 경기 결과에 조별리그 성패가 달린 만큼 전력 분석에 심혈을 기울이고 있다. 첫 상대가 누구냐에 따라 한국의 본선 운영 전략도 달라질 수밖에 없다.
네 팀 가운데 덴마크가 가장 강력한 전력으로 평가된다. 라스무스 호일룬(나폴리)이 버티고 있는 덴마크는 FIFA 랭킹 21위로 한국(22위)보다도 높다. 이어 체코(43위), 아일랜드(59위), 북마케도니아(66위) 순이다. 다만 단판 승부인 만큼 이변이 일어날 가능성도 있다. 최약체로 꼽히는 북마케도니아는 4년 전 카타르월드컵 유럽 PO에서 이탈리아를 꺾은 저력이 있다.
홍명보호는 이달 A매치 기간 바쁘게 움직이고 있다. 상대 팀 전력 분석과 함께 마지막 선수단 점검에 나선다. 28일 영국 밀턴킨스에서 코트디부아르, 다음 달 1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 평가전을 치른다. 남아공과 유럽 PO 승자를 대비한 스파링 상대다. 홍명보 대표팀 감독은 25일 “이제 마지막 평가전이다. 팀의 자신감을 위해서 승리가 중요하다”고 밝혔다.
이날 소집 후 첫 훈련에 들어간 대표팀은 스리백을 집중 점검했다. 소집 전 소속팀 마지막 경기에서 다쳤던 이강인(파리 생제르맹)과 옌스 카스트로프(묀헨글라트바흐)는 다행히 큰 부상을 피하면서 대표팀에 합류했다. 홍 감독은 두 선수의 회복 정도에 따라 코트디부아르전 기용 여부를 결정할 계획이다. 또 이번 2연전에서 부상으로 낙마한 황인범(페예노르트)의 빈자리를 김진규(전북)가 메울 수 있을지 점검할 전망이다.
정신영 기자 spirit@kmib.co.kr
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