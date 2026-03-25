‘도이치 주가조작 공범’ 1심 징역형 집유
특검 “김여사도 유죄 선고돼야”
김건희 여사가 연루된 ‘도이치모터스 주가조작’ 사건의 공범으로 뒤늦게 기소된 이모씨가 25일 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다. 김건희 특검은 이를 근거로 김 여사에 대해서도 주가조작 혐의에 유죄가 선고돼야 한다고 주장했다.
서울중앙지법 형사34부(재판장 한성진)는 이날 자본시장법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 이씨에게 징역 10개월에 집행유예 2년, 벌금 4000만원을 선고했다. 재판부는 이씨가 주가조작 일당과 주고받은 연락, 거래 기록 등을 근거로 도이치 2차 주가조작 시세조종 일부에 공범으로 가담했다고 판단했다. 재판부는 “‘2차 주포’ 김모씨가 2012년 9월 이씨를 만난 자리에서 ‘도이치모터스 주가가 계속 떨어지고 있어 수급세력이 필요하다’는 상황 설명을 했을 것으로 보인다”며 “이씨와 만난 다음 날 도이치모터스 주식 2만9000여주를 매입하는 등 수급세력 역할을 했다”고 밝혔다.
같은 날 열린 김 여사의 ‘3대 의혹’(주가조작·공천개입·정교유착) 항소심 첫 공판에서 특검은 이씨의 판결을 언급하며 김 여사에게도 주가조작 혐의에 유죄가 선고돼야 한다고 주장했다. 앞서 1심은 김 여사가 주가조작 일당과 공모한 사실을 인정할 수 없고, 설령 방조 혐의가 일부 성립한다고 하더라도 공소시효가 지나 처벌할 수 없다며 주가조작 가담 혐의에 대해 무죄를 선고했다. 특검은 “김 여사는 유죄가 확정된 다른 공동정범들보다 (주가조작에서) 중요한 역할을 담당했다”며 “김 여사가 가담한 범행의 종료 시기를 기준으로 공소시효 역시 지나지 않았다”고 주장했다. 김 여사 측은 1심에 이어 항소심에서도 모든 혐의를 부인하고 무죄를 주장했다.
윤준식 기자 semipro@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사