“트럼프 ‘협상 15개안’ 1년 전 내용 재탕… 이란 설득 힘들 것”
이르면 26일 고위급 회담
외교관들 “트럼프 대화 의지 부족”
이란대사관 “종전 조건 변화 없다”
파키스탄 등 중재국들 외교전 속도
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 정부에 전쟁을 중단하는 조건으로 제시한 ‘15개 안건’(이하 15개안)은 사실상 1년 전 결렬된 협상안을 재활용한 것에 불과해 휴·종전 합의를 끌어낼 가능성이 작다는 분석이 나왔다. 미국 지상군의 중동 해역 도착이 임박한 가운데 파키스탄 등 중재국들은 이르면 26일(현지시간) 미국과 이란의 고위급 회담을 성사시키기 위한 외교전에 속도를 내고 있다.
이스라엘 채널12방송이 24일 공개한 15개안을 보면 트럼프 대통령은 이란의 핵 포기와 미사일 수량·사거리 제한, 호르무즈 해협 개방 등 11개 요구사항과 국제사회 제재 해제 등 3개의 보상안을 제시했다. 나머지 하나의 항목은 공개되지 않았다. 요구사항에서 핵·미사일 관련 항목은 8개로 대부분을 차지하지만 지난해 5월 말까지 이란에 제시했던 협상안의 틀을 크게 벗어나지 않았다는 평가가 나온다.
지난해 협상안에도 이란 핵시설 폐쇄와 우라늄 비축분 저농축 전환 및 전량 외부 반출, 한 달 내 우라늄 농축 시설 해체, 미사일 프로그램 자금 차단 등의 내용이 제시됐다. 이란이 연료 저장 시설을 외부에 두고 유엔의 감시를 받으면 민간 핵 프로그램 자금을 미국이 지원하겠다는 보상안도 지난해 협상안에 담겼다. 당시 협상은 이스라엘이 지난해 6월 이란 공습을 시작하면서 최종 결렬됐다.
영국 가디언은 이날 “외교관들은 트럼프의 15개안이 지난해 협상안을 바탕으로 마련된 것으로 보고 있다”며 “재탕에 불과한 15개안이 이란을 다시 설득하기 어려울 것”이라고 진단했다. 트럼프가 사실상 폐기된 협상안을 다시 꺼낸 걸 보면 이란과의 협상에 진지하지 않거나 ‘대화에 진전이 있다’고 외부에 부풀려 알릴 의도가 있다는 게 외교관들의 분석이다. 일부 외교관들은 “이란의 동의를 얻지 못할 것”이라고 판단했다고 가디언은 전했다.
주한 이란대사관도 25일 성명에서 “전쟁이 시작된 뒤 지난 24일간 미국과 어떤 협상이나 대화도 진행된 바 없다는 것을 확인한다”며 “호르무즈 해협 및 전쟁 종식 조건에 대한 이란의 입장에도 변화가 없다고 거듭 강조한다”고 밝혔다. 미국과의 접촉 자체를 부인한 모하마드 바게르 갈리바프 국회의장 등 이란 지도부의 입장을 재확인한 것이다.
다만 물밑에선 중재국들을 중심으로 미국과 이란의 고위급 협상이 추진되는 것으로 보인다. 미국 악시오스는 소식통을 인용해 “미국과 중재국들이 이르면 26일 이란과의 고위급 회담을 개최할 가능성을 논의하고 있다”며 “회담이 구체화되면 J D 밴스 미국 부통령이 참여할 가능성이 크다”고 보도했다. 지난해부터 백악관의 물밑 외교를 책임진 스티브 위트코프 중동특사와 트럼프 맏사위 재러드 쿠슈너는 미국과 이란이 한 달간 휴전을 선언한 뒤 15개안을 놓고 협상하는 방안을 설계하고 있다고 채널12는 전했다.
AP통신은 25일 복수의 파키스탄 관리를 인용해 15개 제안이 파키스탄을 통해 이란 측에 전달됐다고 보도했다. 미국과 이란 사이에서 중재를 추진 중인 파키스탄은 이란의 우호국이며 이슬람 시아파 인구가 세계에서 두 번째로 많다. 셰바즈 샤리프 파키스탄 총리는 엑스에 “전쟁을 끝내고 평화와 안정을 불러오기 위한 대화를 전적으로 지지한다”며 “미국과 이란이 동의한다면 파키스탄은 기꺼이 협상을 주선하고 주최국 역할도 맡을 준비가 돼 있다”고 밝혔다.
김철오 기자 kcopd@kmib.co.kr
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