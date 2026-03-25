“두 아들 남기고 먼저…” 대전 화재 참사 통곡의 발인
정부, 피해자·유족 심리·치료 지원
화재위험공정 사업장 2865곳 점검
경찰수사 속도… 압수물 분석 진행
대전 대덕구 안전공업 화재로 숨진 희생자 14명 중 3명의 발인식이 25일 엄수됐다.
대전 서구의 한 병원 장례식장에서 진행된 김모씨 발인식에서 유족들은 서로 두 손을 꼭 잡은 채 눈물을 쏟았다. 고인을 추억하는 그들의 눈가엔 금세 눈물이 맺혔다. 고인의 지인은 “너무 불쌍하다”고 되뇌며 흐느끼다 발인식장 앞에 마련된 테이블 위에 엎드려 한참을 통곡했다.
또 다른 사망자 최모씨의 발인도 대전 중구의 한 장례식장에서 치러졌다. 유족들은 가족을 떠나보내는 아픔에 통곡하며 영정 사진을 어루만졌다. 고인의 어머니는 영정 사진을 만지면서 “아들아 고생 많았다. 좋은 곳으로 가자”고 말하며 배웅했다. 어린 아들은 흐느끼는 엄마의 허리를 꼭 끌어안고 함께 울었다. 유족들은 “생때같은 두 아들 남기고 어떻게 먼저 가느냐” “너를 어떻게 먼저 보내냐”면서 통곡했다.
이날 발인식이 치러진 피해자들은 지난 20일 안전공업에서 발생한 화재 참사 현장에서 시신으로 발견돼 지난 23일 가족에게 인계됐다. 그러나 가족의 시신을 온전하게 수습하지 못한 유족들은 여전히 현장을 떠나지 못하고 있다. 안전공업 앞을 찾은 유족 A씨는 “시신 일부를 더 찾는다고 하기에 와 봤다”며 “시신을 찾아야 뭘 하는데, 확인차 현장을 둘러보고 있다”고 말했다.
당시 화재가 참혹했던 만큼 시신 훼손이 심한 상태로 알려졌다. 숨진 사망자 시신 14구 중 지문으로 신원을 확인한 시신은 2구에 불과할 정도다. 경찰은 닷새째 화재 감식과 함께 추가 유해 수색도 진행하고 있다.
정부는 이날 오후 대전광역시청에서 유가족 지원과 재발 방지 대책을 점검하기 위한 중앙재난안전대책본부 6차 회의를 열었다. 정부는 유족 뜻에 따라 장례 절차를 지원하고 전담공무원 배치, 장례비 지급보증 등을 시행하고 있다. 치료 중인 피해자에 대해서는 치료비 지급보증과 가족 대상 아이돌봄서비스를 지원하기로 했다. 충청권트라우마센터를 중심으로 유족과 부상자, 근로자, 현장 투입인력에 대한 심리 지원도 진행 중이다.
재발 방지를 위한 점검도 강화한다. 소방청과 고용노동부 등으로 합동점검반을 구성해 오는 30일부터 다음 달 17일까지 절단·단조·열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 사업장 2865곳을 점검한다.
노동부는 또 26일부터 다음 달 7일까지 건설현장, 제조업 등 1000곳을 대상으로 핵심 안전 수칙 준수 여부를 긴급 점검키로 했다. 이번 점검에서 작업장 내 가연물 파악 및 안전장소 보관 여부를 중점적으로 들여다볼 예정이다. 또 화재 위험작업 작업계획 수립, 용접·용단 등 화기작업 시 불티 비산 방지 조치 등 기본적인 안전조치 준수 여부를 확인할 방침이다.
화재 관련 수사에도 속도가 붙고 있다. 경찰과 국립과학수사연구원, 안전보건공단은 이날 오전 10시30분 현장 화재감식을 실시했다. 지난 23일 안전공업 본사 및 대화동 공장에서 진행된 압수수색을 통해서는 휴대전화 9대와 건축 설계 도면, 안전작업일지 등 250여점의 자료를 확보한 것으로 전해졌다.
회사 관계자에 대한 조사도 이어지고 있다. 경찰은 이날 오전까지 회사 임직원 및 부상자, 관련 업체 관계자 등 총 45명에 대한 조사를 완료했다. 노동 당국은 손주환 안전공업 대표와 임직원 등을 중대재해처벌법 위반 및 산업안전보건법 위반 혐의로 입건했다.
대전=김성준 전희진 기자 ksj@kmib.co.kr
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