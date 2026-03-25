“정부가 사장” 돌봄노동자 요구에 노·정 협의체 구성
첫 공식대응… 사용자성 판단은 유보
일부 공공기관 교섭 회피 검토 정황
‘노란봉투법’으로 불리는 노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정으로 돌봄 노동자들로부터 원청 교섭 요구를 받은 정부가 노·정협의체를 발족했다. 요양보호사, 아이돌보미 등 돌봄 노동자들이 정부를 ‘진짜 사장’으로 지목한 이후 첫 공식 대응이다. 다만 정부는 자신들의 사용자성 판단은 유보했다.
정부는 돌봄 노동자 처우개선 및 관련 제도 개선 논의를 위해 관계부처와 노동계가 참여하는 노·정협의체를 구성·운영한다고 25일 밝혔다. 노란봉투법 시행 이후 노동계와 정부 간 첫 공식 소통 창구다. 협의체에는 보건복지부·성평등가족부·교육부·고용노동부 등이 참여한다.
정부는 “교섭 대상 해당 여부가 아직 확정되지 않은 상황”이라며 “법적 검토를 병행하면서 노동계와 충분한 사전 협의와 소통을 통해 논의를 이어가겠다”고 밝혔다. 노동부는 개정 노조법 해석지침에서 근로조건을 ‘실질적·구체적으로 지배·결정’하는 경우 계약 관계 없이도 사용자로 볼 수 있다면서도 법령과 예산에 따른 기준을 정부가 집행하는 경우 개별 노사 간 교섭 대상으로 보기 어렵다고 밝혔다.
이에 대해 전현욱 전국돌봄서비스노조 사무처장은 “요양 수가, 인건비 비율, 월 근무 기준일, 경조사 일수, 유급 병가 일수, 평가 매뉴얼 등 근무조건 전반이 정부 고시와 지침에 따라 정해진다”며 “이런 구조에서 정부가 사용자가 아니라고 할 수 있느냐”고 반문했다. 이와 관련해 제주국제자유도시개발센터, 한국수력원자력, 한국공항공사 등 일부 공공기관에서 사용자성 인정을 ‘리스크’로 규정하며 이를 회피하기 위한 대응 방안을 검토한 정황도 포착됐다.
전국민주노동조합총연맹(민주노총) 관계자는 “정부 부처와 공공기관이 스스로 법을 회피하는 행태는 민간 영역 전반에 잘못된 신호를 줄 뿐 아니라 간접고용 구조 속 노동자의 권리를 구조적으로 박탈하게 된다”고 비판했다. 민주노총 소속 돌봄 노동자들은 노란봉투법 시행일인 지난 10일 이후 복지부·성평등부·교육부를 비롯해 지방자치단체, 공공기관 등 57곳에 원청 교섭을 요구했다.
세종=황민혁 기자 okjs@kmib.co.kr
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