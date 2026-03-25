역세권 ‘직·주·락’ 복합개발… “강남·북 균형 맞춘다”
325개 모든 역세권 용도상향
중곡동 일대 신통기획 확정
서울시가 강남·북 균형발전의 연장선으로 ‘역세권 복합개발 활성화’를 확대 추진한다. 기존 도심 중심지 안에 있는 153개 역에서만 가능했던 상업지역 용도지역 상향을 서울 전체 역세권으로 확대하고, 환승역 주변 용적률은 최대 1300%까지 허용한다. 사업성이 낮아 사업 추진이 어려웠던 외곽 역세권에 대해선 공공기여 비율을 낮춰 민간 참여를 유도한다.
서울시는 25일 이 같은 내용의 ‘서울 역세권 직·주·락 활성화 전략’을 발표했다. 2022년 발표했던 역세권 활성화 사업의 확대·강화 버전으로 그동안 소외됐던 비강남 지역을 역세권 중심으로 발전시키겠다는 구상이 담겼다.
먼저 상업지역 용도상향을 역세권 전체인 325개 역으로 늘린다. 기존에는 강남, 여의도, 마포, 광화문 등 중심지 내 153개 역만 해당됐었다.
또 표준 공시지가 60% 미만인 11개 자치구에 대해 공공기여 비율을 기존 50%에서 30%로 완화한다. 사업 문턱을 낮춰 민간 참여를 끌어내겠다는 의미다. 대상 자치구는 서울 동북권 6곳, 서북권 2곳, 서남권 3곳으로 모두 서울 외곽에 있다.
오세훈 서울시장은 “(역세권 활성화 사업이) 강북 지역을 일자리, 주거, 여가가 공존하는 입체복합도시로 발전시키는 ‘다시, 강북전성시대’의 완성을 위한 견인차 역할을 할 것”이라고 말했다.
시는 역세권 중에서도 이용 수요가 집중되는 환승역은 성장거점형 도심복합개발을 통해 고밀·복합 개발을 유도할 방침이다. 이를 위해 환승역 반경 500m 이내에서 일반상업지역 기준으로 용적률을 최대 1300%까지 허용한다. 향후 5년간 35곳의 신규 대상지를 발굴해 업무·상업·주거·문화시설이 결합한 대규모 복합거점으로 조성할 계획이다.
시는 이날 서울 중곡동 254-15 일대에 대한 주택정비형 개발사업 신속통합기획도 확정했다고 밝혔다. 해당 지역은 1974년 토지구획정리사업으로 조성된 노후 저층 주거지다. 향후 신통기획으로 최고 35층·2200가구 규모 대단지로 탈바꿈한다.
황인호 기자 inhovator@kmib.co.kr
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