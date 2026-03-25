시도청장부터 경정까지, 줄줄이 막힌 경찰 인사
경찰청장 대행·부산 등 4곳은 공석
이례적 지연… 지선 대응 등 차질 우려
이재명정부 출범 이후 경찰 인사가 이례적으로 늦어지면서 인사 지연으로 인한 업무 공백 우려가 커지고 있다. 조만간 경찰 고위직 인사부터 단행될 것으로 예상되지만 인사가 더 늦어지면 6·3 지방선거 등 현안 대응에도 차질이 생길 수 있다는 지적이다.
25일 국민일보 취재에 따르면 경찰 안팎에서는 치안감 전보와 경무관·총경 승진 등 인사가 언제 단행될지 연일 촉각을 곤두세우는 분위기다. 현재 공석인 부산·경북·충남·충북 등 4개 시·도경찰청장 자리 가운데 대부분이 치안감급 보직이다. 선거가 70일 안으로 다가온 상황에서 선거범죄와 여러 지역 현안에 대응하기 위해 시·도청장 자리부터 우선 채워져야 한다는 목소리가 나온다.
현 정부 들어 처음 실시되는 경무관 승진 인사에도 관심이 쏠린다. 경무관 승진 인사는 통상 연말에 실시됐는데, 12·3 비상계엄 여파와 인사 검증에 시간이 걸리면서 수개월 늦어졌다. 경무관은 군으로 따지면 준장에 해당돼 ‘경찰의 별’로 불린다.
경찰청은 설 연휴 직전 2021년 10월 이전 총경 임용자를 대상으로 인사 검증 동의서를 제출받은 것으로 파악됐다. 이번 경무관 승진에 윤석열정부 시절 행정안전부 경찰국 설립에 반대한 2022년 총경회의 참여 여부와 계엄 관련 내란·외환 수사 성과 등이 영향을 끼칠 것이라는 관측도 있다.
이 같은 고위직 인사가 시작돼야 총경·경정 인사도 차례로 진행될 수 있다. 특히 지난 1월 발표된 경정 승진자들은 윗계급 인사가 미뤄지면서 보직 인사조차 하기 힘든 상황이다.
13만 경찰 조직의 수장인 경찰청장도 1년 넘게 공석이다. 계엄으로 조지호 전 경찰청장이 탄핵소추된 뒤 청장 직무대행 체제가 이어지고 있다. 지난해 12월 헌법재판소의 조 전 청장 파면 결정 이후로도 후임 청장 후보자가 지명되지 않고 있다. 다만 경찰청장, 해양경찰청장, 국가수사본부장은 임기 중 연령정년(60세)을 적용하지 않도록 하는 경찰공무원법 개정안이 지난 24일 국회 행정안전위원회 법안심사제1소위원회를 통과했는데, 이 법이 통과되면 차기 경찰청장 후보군이 확대될 것이란 관측도 나온다.
조민아 기자 minajo@kmib.co.kr
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