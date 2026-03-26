이재용 회장 “깊은 위로와 감사드린다”… 삼성, 중동 체류 임직원·가족에게 선물
개전 이후 남은 필수 인력들
이 회장 제안… 500만원 상당
이재용 삼성전자 회장이 미국·이란 전쟁으로 정세가 불안정한 중동 지역에 체류 중인 삼성 임직원과 가족들에게 격려 메시지와 함께 선물을 전달했다.
삼성은 지난 24일 아랍에미리트(UAE) 카타르 사우디아라비아 등 3개국에서 근무하고 있는 임직원 500여명과 그 가족들에게 격려 선물을 전달했다고 25일 밝혔다.
임직원들에게는 삼성전자 16인치 갤럭시 북6 프로 1대 또는 갤럭시 S26 울트라 스마트폰(용량 512GB)과 갤럭시탭 S11(256GB)로 구성된 모바일 기기 세트 중 원하는 제품을 전했다. 한국에 있는 직원 가족들에게는 전통시장과 소상공인 매장에서 쓸 수 있는 온누리상품권을 지급했다. 임직원 1명과 가족이 받은 선물은 약 500만원 수준이다. 격려 선물 전달은 이 회장이 직접 제안했다고 한다.
삼성은 중동 사태로 지역 정세가 악화하자 필수 인력을 제외한 임직원들을 모두 귀국하거나 제3국으로 대피하도록 했다. 이란 이스라엘 이라크 등 직접 분쟁 지역에서는 전원 철수했고, 현재는 UAE 카타르 사우디에만 파견 임직원들이 남아 있다. 나머지 국가에서도 희망자들은 철수시켰고 발주처 계약에 따라 사업 유지에 필요한 필수 인력만 체류 중이라는 게 삼성 설명이다. 중동은 글로벌 공급망의 요충지로 인공지능(AI)·에너지·교통·통신 등 인프라 투자가 활발해 삼성과의 협력 관계도 확대돼 왔다.
이 회장은 메시지를 통해 “중동 지역의 예기치 못한 상황으로 큰 어려움을 겪고 계신 임직원과 가족 여러분께 깊은 위로의 마음을 전한다”며 “어려운 여건 속에서도 헌신해 주신 여러분의 노고에 진심으로 감사드린다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
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