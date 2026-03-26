정부 “카타르 LNG 못받아도 연말까지 물량 충분… 가격 주시”
산업부 “3∼4년간 수급 문제 없다”
국제 LNG·가스 가격 여파엔 주목
러시아산 원유 도입 걸림돌 제거
UAE서 확보 원유 200만 배럴 도착
카타르가 한국 등 주요 국가와 체결한 액화천연가스(LNG) 장기 공급 계약에 ‘불가항력’ 선언을 했다는 외신 보도 등에 대해 정부는 “공식적인 내용을 전달받은 바 없다”고 선을 그었다. 불가항력은 전쟁이나 천재지변 등으로 계약을 이행할 수 없을 때 배상 책임을 면제받는 법적 원칙이다. 정부는 “카타르 도입 물량을 제외해도 연말까지 사용할 수 있는 물량을 확보하고 있다”고 했다.
양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 25일 정부세종청사 브리핑에서 “앞서 카타르에서 유사한 선언이 이어졌다. (불가항력 관련 상황은) 예상했던 범주 안에 있다”며 이같이 말했다. 양 실장은 “카타르 물량이 전면적으로 들어오지 않는다는 가정하에 시나리오를 세우고 있다. 향후 3~4년간 수급에 문제가 없다”고 강조했다.
한국의 전체 LNG 도입 물량 중 카타르 비중은 기존 20%대에서 최근 14% 수준까지 떨어진 상태다. 다만 불가항력 선언 시 카타르에서 들어오는 연간 600만t 규모의 장기 계약 물량이 영향을 받을 수 있다. 양 실장은 “카타르 LNG 생산라인 14개 중 2개 라인이 손상돼 20% 데미지를 입은 걸로 보인다”며 “(LNG) 계약자들이 많은데, 향후 계약 조건을 어떻게 가져갈지 등은 추가 협의가 필요하다”고 말했다.
정부는 카타르의 불가항력 선언 움직임이 국제 LNG 가격에 미칠 파장 등을 주시하고 있다. 동북아 지역 LNG 가격지표인 일본·한국 가격지표(JKM)는 중동 사태 이전 대비 93.3%가량 급등한 상태다. 가스 가격 상승은 LNG발전소 등 전력 생산 비용과 도시가스 난방요금 인상으로 이어질 수 있다. 양 실장은 “구매자 중심 시장에서 판매자 중심으로 전환되면서 가스 가격 불확실성이 높아진 상태”라며 “올 하반기 이후 전력·난방요금에 영향을 미칠 가능성이 굉장히 높아 관계부처와 협의하고 있다”고 말했다.
한편 러시아산 원유·석유제품 도입의 걸림돌로 거론됐던 대금 결제와 2차 제재 가능성에 대해 정부는 미국 측과 협의를 마쳤다고 밝혔다. 양 실장은 “(러시아산 구매에) 달러화 외에 중국 위안화, 러시아 루블화, 아랍에미리트(UAE) 디르함화 결제가 가능하고 ‘2차 제재도 없다’는 점을 미 재무부로부터 확인했다”고 말했다. 다만 미국의 한시적 제재 완화에도 러시아산 원유의 품질 문제 등은 여전히 남아 있어 국내 도입 가능성은 미지수다.
정부가 UAE에서 확보한 원유 200만 배럴도 이날 여수 석유비축기지에 도착했다. 한국석유공사는 “UAE 아부다비 국영 석유사(ADNOC)와 국제공동비축 사업으로 확보한 원유 200만 배럴을 입고했다”고 밝혔다. 이번 도착 물량은 한·UAE 정부 간 협력 방안에 따른 긴급 도입 물량 2400만 배럴 중 일부다. 나머지 2200만 배럴도 다음 달부터 순차 입고가 진행될 것으로 보인다. 석유공사는 “국내 공급에 필요한 절차를 마치고 다음 달 중 전량 국내 정유사로 공급될 예정”이라고 말했다.
세종=양민철 기자 listen@kmib.co.kr
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