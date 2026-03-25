“파월 의장 혐의 증거 없어” 트럼프 보복 논란 커질 듯
검사 “현재로선 알지 못 해”
미국 검찰이 제롬 파월(사진) 연방준비제도(연준) 의장의 혐의를 뒷받침할 증거가 없다고 법정에서 시인해 도널드 트럼프 대통령의 보복 수사 논란이 확산될 전망이다.
워싱턴포스트(WP)는 24일(현지시간) G A 마수코-라타이프 워싱턴DC 연방지검 형사부장이 지난 3일 비공개 심리에서 파월이 연준 청사 개보수 과정에서 저지른 사기나 위법 행위의 증거에 대해 “현재로서는 알지 못한다”며 다만 해당 프로젝트가 예산을 12억 달러 초과한 점에 대해 “적절해 보이지 않는다”고 밝혔다고 보도했다.
검찰의 발언은 트럼프가 파월을 겨냥해 공권력을 오남용하고 있다는 논란을 키울 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 집권 1기 때부터 기준금리 인하를 압박하며 이에 응하지 않는 파월을 비판해 왔다. 2기 행정부 출범 이후에도 파월이 기준금리를 동결하자 비판을 이어갔다. 트럼프는 지난 13일에도 파월을 향해 “곧 그 자리에서 물러나기를 바란다”며 “나라면 (연준 청사 개보수를) 2500만 달러로도 할 수 있었을 텐데 수십억 달러를 쓰고 있다”고 말했다.
워싱턴DC 연방지법은 파월에 대한 강제수사를 위해 검찰이 연방대배심에서 발부받은 소환장을 증거가 없다며 지난 13일 무효화했다. 트럼프의 측근인 지닌 피로 검사장은 이에 항고 방침을 밝히고 수사를 계속 지휘하고 있다. 연준 측 변호인들은 연방기관 청사 건축 공사의 경우 비용이 예산을 초과하는 사례가 드물지 않다고 반박하고 있다.
트럼프의 오랜 고문이자 경제학자인 스티븐 무어는 WP에 “트럼프에게 가장 중요한 것은 파월과의 갈등을 접어두고, 새 연준 의장인 케빈 워시를 신속하고 원활하게 인준받는 것”이라며 “이번 대립은 그 목표와 상충한다”고 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
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