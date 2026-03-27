미안하다고 말하려면 용기가 필요해
[책과 길]
사과하려 했는데
오하나 글·그림
노란상상, 52쪽, 1만6800원
지호는 학교 끝나고 집에 돌아와서도 영 기분이 좋지 않다. 엄마에게 자초지종을 설명한다. 친구들과 함께 절친 선우가 키운 강낭콩 화분을 구경하다가 그만 화분을 밀어 떨어뜨리고 말았다. 친구들이 한마디씩 하자 당황한 선우는 “그깟 강낭콩 다시 심으면 되지”라고 소리쳤다. 실수였다는 걸 깨닫지만 선우에게 사과하려는 말은 쉽게 입 밖으로 나오지 않는다. 잘못을 인지하는 것과 잘못을 입 밖으로 내는 것 사이에는 생각보다 깊은 골짜기가 존재한다. 특히 타인의 시선에 민감하고 감정 표현이 서툰 아이들에겐 더더욱 그렇다. 지호는 차마 사과하지 못한 이유를 창의적인 변명으로 둘러대기도 한다. 북극곰이 불어넣은 찬 기운 때문에 얼어붙었고, 문어 대마왕이 입을 틀어막았다고. 엄마는 빨리 사과하라고 재촉하지 않고 묵묵히 지호의 얘기를 들어준다. 스스로 사과할 용기가 생길 때까지 기다린 것이다. 진심 어린 사과는 강요된 훈련이 아니라 타인에 대한 공감과 자기 성찰에서 비롯된다.
맹경환 선임기자
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